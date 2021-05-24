日職／王柏融本季打出三年來最佳 日媒：成功取代中田翔

台灣好手王柏融本季迎來合約最後一年，而他也把握登上一軍的機會，開季至今交出優秀的成績單，然而這就讓日本火腿隊上老大哥中田翔有些尷尬了，日媒《高校野球ドットコム》就寫道王柏融強勢的表現逐漸影響到中田翔的地位。

文中提到，連2年在洋聯排行第5的火腿，本季原本想力爭上游，沒想到卻落得吊車尾，當然疫情影響也是原因之一，不過陣中健康球員包括中田翔打擊上的低落表現也是戰績觸底的主要根源。

令人欣慰的是，頂替中田翔扛起四棒的王柏融繳出了驚人的成績，在2019年與火腿簽下3年合約的他曾是台灣的超級球星，不過去年因傷無法出賽，無法打出當初令人期待的成績。

不過自今年4月27日登上一軍後，29日面對軟銀敲出單場2安，直至5月7日對上樂天後完成連3場出現安打紀錄，並在15日被教練團指定擔任第四棒打者，馬上就有全壘打的表現，本季至今16場出賽就狂轟3發全壘打、8打點，打點數已經快要超過去年52場9打點的紀錄，成績宛若撥雲見日，活躍程度剛好補上了主砲中田翔的火力缺口。