日職／火腿戰績墊底仍有收穫 日媒：就是王柏融

《日刊體育》今（24）日撰文分析日職各隊本季的收穫，其中提到日本火腿時，表示雖然戰績位處洋聯墊底，但並非毫無所獲，而這個大禮正是旅日第三年的「台灣的大王」王柏融。

文中寫道，雖然陣中王牌有原航平選擇挑戰大聯盟，不過新秀伊藤大海、從樂天延攬來的池田隆英以及加藤貴之、上澤直之兩人表現穩定，其實先發陣容表現並不差，不是戰績墊底的主因。

反倒是打擊方面，統計至今團隊打擊率僅.221，除了打擊率，在得分以及全壘打數在聯盟皆是敬陪末座，陣中明星打者中田翔仍不見起色，打擊率僅一成，此外24敗中有11場是被對手逆轉勝，也可從中看出牛棚的不確定性，若無法在接下來的比賽改善，團隊成績很難擺脫爐主的命運。

即便打出令人失望的賽季，日本火腿也並非毫無所獲，而那個收穫便是「台灣大王」王柏融。王柏融雖然合約頭兩年表現低迷，今年來看總算擺脫適應問題，拿出當年在台灣拿下打擊三冠王的身手，此外，展現優異快腿與守備的新秀外野手五十幡亮汰，也令人眼睛一亮。