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日職／中田翔下二軍早有端倪 春訓狀況差到自罵「根本垃圾」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本火腿隊打者中田翔自春訓時就狀況不佳，還曾通批自己是垃圾。 聯合報系資料照／記者蘇志畬攝影
日本火腿隊打者中田翔自春訓時就狀況不佳，還曾通批自己是垃圾。 聯合報系資料照／記者蘇志畬攝影

日本火腿隊主砲中田翔（32歲），本季至今狀況一直在低檔徘徊，出賽35場打擊率僅有.197的成績，作為特色的長打能力也沒發揮，一共只轟出4發全壘打。糟糕的表現讓他在17日被降到二軍，是這10年以來，他首次因為傷勢以外的原因下放。最近就有媒體爆料，表示中田翔其實從春訓開始，狀況就一直不理想。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，有火腿球團人士指出，中田翔過去常自豪擁有過人的打擊能力，時常把「等級不同」掛在嘴邊。然而相對於往年，今年春訓卻因為狀況始終沒有到位，負面發言明顯增加，甚至還曾自我批評「和去年完全不能比，根本垃圾」這種嚴厲的話，表情也顯得愁雲慘霧。

由於中田長年的實績，當時周圍的人都認為中田翔只是一時低迷，遲早能調整回狀況。但進到正式賽季，中田還是打不出應有水準。4月7日，中田翔在對上軟銀的比賽中，竟然狂吞5次三振，氣得他不僅打斷球棒，還在室內休息室裡頭摔了一跤，右眼腫成一大包。

另外，也有球界記者表示，中田翔非常寵愛孩子，時常在IG上分享自己的女兒和兒子等照片。可是自從4月26日以來，中田翔卻已經將近一個月沒再更新IG，可見得心情有多麼低落。受停更影響，追蹤數也從日本棒球選手中的第三名，一路滑落到第7名。

媒體指出，雖然中田翔外表給人豪放的印象，但其實個性相當纖細。而且責任感十分強烈，會把球隊連敗的責任往身上攬。如今沒有傷勢，狀況卻不見起色，本人勢必越加感到煩躁。這位職棒生涯已經14個年頭的他，在此時迎來生涯最大的瓶頸。

日本火腿 中田翔

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