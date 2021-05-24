世界再壞有她們就是晴天！20大人氣中職啦啦隊員幫你加油打氣

中職停賽應援沒有停！

國內疫情升溫、防疫升級，中華職棒也宣布停賽，讓不少球迷感到相當沮喪，不過中職的啦啦隊員們卻仍然在他們的社群媒體上為大家加油，也台灣打氣，讓球迷們備感溫馨！

過去一年中職啦啦隊各隊的編制都有不小的變化，新血的加入、轉隊都引起不小的關注，特別是啦啦隊員們逐漸「偶像化」，每個舉動都被放在鎂光燈的焦點之下，不論是球場上的熱情應援，還是球場外的特色演出，都相當容易引起網友們的討論，更「圈粉」無數。

今天《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查近百位中職啦啦隊員，現在就和我們一起看看，這一年以來哪些中職啦啦隊員是最受網友們討論的吧！

Image Source：Facebook／Rakuten Grils

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第20名／Fubon Angels－卡卡

富邦悍將的所屬啦啦隊「Fubon Angels」引起最多討論的是2021年的新任隊長卡卡，長相神似夏語心的她，受到最多討論的就是成為隊長這件事了，球迷和Fubon Angels的夥伴們無不獻上祝賀，卡卡也在場上用他的元氣答謝球迷們，網友也感受到了活力呢！

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第15名／Passion Sisters－粿粿

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的粿粿最近受到許多的討論，正因為她擔任前陣子最火熱節目《全明星運動會》的「紅隊經理」，關注度直線上升，時時展現出可愛又逗趣的一面，讓網友感到相當討喜，有鄉民提到喜歡粿粿自然的感覺，更看好她未來的人氣暴漲。

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第14名／Passion Sisters－短今

Passion Sisters的短今，除了在球場上的表現亮眼，長相神似李英愛的她，近日即將發行寫真集《今日旅行中》，也因此受到不少網友的討論，網友都表示相當期待短今這次的作品，總是散發出可愛氣場的她，讓網友希望可以透過這次的寫真看見更不一樣的短今。

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第九名／Rakuten Girls－羚小鹿

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩 Rakuten Girls」的羚小鹿，在去年以楚知嫣的名字發行了自己的一首音樂作品，引起一些討論，不過引起更多討論的是小鹿在今年與筠熹共同被選為Rakuten Girls的副隊長，讓不少粉絲為她感到開心，網友也期待小鹿接下來會有更多精彩出色的表現。

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第八名／Rakuten Girls－孟潔

Rakuten Girls的孟潔也是近期引起不少討論的啦啦隊員之一，除了發行寫真與她的感情生活之外，更受矚目的是她同樣也擔任了《全明星運動會》中藍隊經理的角色，孟潔因為該節目圈粉了不少粉絲，也有網友指出很喜歡她在一些節目中的表現，認為孟潔可以多往綜藝發展。

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第七名／Rakuten Girls－林襄

今年才加入Rakuten Girls的林襄，因為身材實在太火辣，剛加入就吸引不少關注，更發行了寫真集使人氣再度上升，更被媒體以「巨胸版黃捷」稱呼，讓網友印象十足，因為身材實在太厲害，網友對林襄的討論除了讚嘆還是讚嘆，林襄在社群上也不時有尺度頗大的照片，讓網友感覺到「被加油打氣了啦」。

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第六名／Rakuten Girls－陳伊

以招牌虎牙聞名的陳伊，還在LamiGirls時期就曾是啦啦隊員，今年再度回鍋成為了Rakuten Girls，在這之間也經營YouTube有著還不錯的影響力，回過啦啦隊後也再度引起不少話題，受討論的還有她挺住被抬起的桃園市長鄭文燦，一群啦啦隊女孩抬著頗市長的畫面受到矚目，也讓網友期待她日後的表現。

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第四名／Rakuten Girls－籃籃

今年新任Rakuten Girls隊長的藍籃近來持續的在不少節目中都有公開亮相的機會，逗趣又可愛的表現讓他一直都有著不錯的關注度，近來最受網友矚目的就是她接任隊長的討論，網友認為她很有可能會為樂天女孩帶來全新的感覺，還有網友指出，看到藍籃隨時都有青春、活力的感覺，認為隨時都在被打氣著。

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第二名／Rakuten Girls－巫苡萱

今年卸任Rakuten Girls隊長一職的巫苡萱，不只在啦啦隊上有出色的表現，不論是寫真、節目演出都有網友因此被圈粉，網友認為巫苡萱既能性感、又能可愛，又能在球場上展現出活力十足的樣子，完全是全方位的一個女神，有網友說巫苡萱不論在哪看起來「隨時都在發光」，也期待著她會有新作品的到來。

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第一名／Passion Sisters－峮峮

峮峮不僅登上日本媒體，在台灣也是圈粉無數男性，過去一年峮峮走過難過的時刻，不少球迷、粉絲都在為她加油打氣，希望可以給她最大的應援，網友看到峮峮再次回到球場上，展現同樣的活力與笑容，認為相當不容易，現在峮峮在不少綜藝節目上也有不錯的表現，也讓網友期待峮峮未來可以有更多不一樣的作品。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月21日至2021年05月20日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『中職啦啦隊員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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