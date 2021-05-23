日職／陽岱鋼自曝上月受傷 復健已接近尾聲

在日職讀賣巨人隊奮戰，今年開季卻一直未能上一軍的陽岱鋼，於今天晚上在個人臉書發文，表示自己「上個月比賽途中受傷，是輕微撕裂傷」，不過，好消息是已經到了復健尾聲，並加重練習量。

陽岱鋼表示，收到台灣朋友寄的口罩，他在休息室好好戴著，並說「希望大家一起平安，一起渡過難關。」

陽岱鋼今天臉書發文內容：

這幾天開始加重練習量，還可以喔！

日本的天氣早晚溫差大，加上花粉跟疫情....雖然氣氛有點緊繃，但是大家還是鎮定的在自己工作崗位努力！

這一年半年來我跟隊友陸續收到台灣寄來的口罩，在休息室也會好好戴著！

隊友請我幫忙跟台灣球迷說謝謝🙂

希望大家一起平安，一起渡過難關。