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日職／陽岱鋼自曝上月受傷 復健已接近尾聲
在日職讀賣巨人隊奮戰，今年開季卻一直未能上一軍的陽岱鋼，於今天晚上在個人臉書發文，表示自己「上個月比賽途中受傷，是輕微撕裂傷」，不過，好消息是已經到了復健尾聲，並加重練習量。
陽岱鋼表示，收到台灣朋友寄的口罩，他在休息室好好戴著，並說「希望大家一起平安，一起渡過難關。」
陽岱鋼今天臉書發文內容：
自從上個月比賽途中受傷，是輕微撕裂傷，現在已經到復健尾聲了！
這幾天開始加重練習量，還可以喔！
日本的天氣早晚溫差大，加上花粉跟疫情....雖然氣氛有點緊繃，但是大家還是鎮定的在自己工作崗位努力！
這一年半年來我跟隊友陸續收到台灣寄來的口罩，在休息室也會好好戴著！
隊友請我幫忙跟台灣球迷說謝謝🙂
希望大家一起平安，一起渡過難關。
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