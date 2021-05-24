日職／陳偉殷升一軍面臨苦戰 阪神的甜蜜煩惱

日本職棒本週將進入到跨聯盟交流戰，由於去年因為疫情的影響，使得2005年開始的跨聯盟交流戰在去年首度「停止交流」，因此今年是交流戰相隔2年再度復賽。

中央聯盟、太平洋聯盟領先的球隊分別是阪神虎、軟銀鷹，仔細推敲，這兩隊是在熱身賽分居第一、第二的球隊，也看得出兩隊從實戰之後就將狀況調整到位，一路至今。其中，兩聯盟戰績第一的阪神虎隊，因為21日到23日對廣島三連戰延期，使得他們很快就確定帶著隊史最多的16場「儲金」（勝多於敗場次）進入交流戰。由於交流戰在洋聯球隊擔任主場時將採用指定打擊DH制，因此包括三洋砲以及旅日投手陳偉殷在內的阪神龐大外籍兵團會如何運用，深受矚目。

首先，三棒馬提（Jefry Marté）、五棒桑斯（Jerry Sands）是地位最穩個的兩位野手。馬提開季以來場場都是阪神的先發第三棒，也是開季至今除了開路先鋒第一棒近本光司之外，另外一個沒有變動過先發棒次的選手。馬提打擊率剛好0.300，另外有8支全壘打、23分打點，他真正厲害的是選球能力，上壘率0.408高居中央聯盟第三名，擺在第三棒不急於揮大棒建功的攻擊型態，製造了更多機會給後面的中心打者。開季之初原本一度被視為「外籍備胎」的馬提，如今在阪神打線之中卻已直線上升到「一哥」的地位。

馬提場場擔任阪神先發第三棒，上壘率0.408高居中央聯盟第三名，在阪神打線之地位穩固。 擷圖自阪神虎官方推特

加入阪神虎隊第二年的桑斯，打擊率0.275雖不特別出色，不過他有10支全壘打、26分打點，都在央聯排名前五名。尤其他的得點圈打擊率達到0.318，多次在重要時刻給對手帶來重重一擊，證明他拿過韓國職棒打點王的實力。阪神教練團把這兩名洋砲安排在第三棒、第五棒，可說知人善任、恰如其分的一個調度。

投手方面，守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）繳出13次救援成功，投21局僅失掉1分，防禦率低到只有0.43，已經是當今日本職棒最強的終結者，他的地位當然無法撼動。

上週首度先發的阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），雖然對巨人先發6局失掉5分，不過整體投球內容獲得肯定，尤其是他的控球能力被看好可以站穩阪神先發，預料他將在交流戰中與甘凱爾（Joe Gunkel）輪流擔任先發輪值。甘凱爾在5月9日對橫濱先發3局之後因右肩拉傷不適而登錄抹消，進行調整之後預計在近期內復出。

不過阪神教練團並不急著讓甘凱爾回到一軍，主要還是要觀察新洋砲小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）的狀況。小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）在韓國職棒KBO留下輝煌成績，但經歷過隔離之後實戰的調整狀況顯然不好，寫下日職首打席開始連續21個打席無安打的不名譽紀錄。終於在18日對養樂多擊出全壘打終結無安打，隔天又是4個打數無安打、單場被三振3次。如果小羅哈斯狀況不見好轉，阪神就會採用3投、2野的登錄模式應戰。

新洋砲小羅哈斯時好時壞，他的狀況將牽動陳偉殷在內交流戰中阪神洋將的調度運用。 擷圖自阪神虎官方推特

小羅哈斯拉上一軍的時機剛好是本土四棒大山悠輔5月初因身體不識登錄抹消，不過大山悠輔即將在25日的交流戰開始回歸戰線，因此阪神將再度排出三壘大山悠輔、超級新人佐藤輝明回到右外野的陣勢。如此一來，即使採用阿爾坎塔拉與甘凱爾輪流抹消的方式，小羅哈斯要擠進先發也必須要到洋聯主場、有DH制的比賽才比較有機會先發。如果是阿爾坎塔拉、甘凱爾其中一人先發，羅哈斯就必須移開出賽名單。反之，當本土投手先發時，阪神就能擺出3洋砲的陣勢，在DH指定打擊制中增強攻擊力。不過，阪神也不是只有3洋砲這個選項，糸井嘉男、陽川尚將狀況也不錯，阪神並不是非用小羅哈斯不可，主要還是看他的狀況好壞。

至於旅日投手陳偉殷、以及另外一名中繼洋投愛德華斯（Jon Edwards），現階段要拉上一軍，的確處境比較艱困。尤其台灣球迷關心的陳偉殷，隨著阿爾坎塔拉、小羅哈斯從KBO高薪挖角的一投一打都陸續加入戰局，面對的競爭對手更多也更強。當然跟很多洋將戰力不全的球隊比起來，阪神教練團「甜蜜的煩惱」也反映了他們現在能以7成勝率領先兩聯盟所有球隊的關鍵。