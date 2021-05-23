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東京巨蛋出借為疫苗接種地 菅義偉樂觀其成

中央社 / 東京23日專電
東京巨蛋。 美聯社
東京巨蛋。 美聯社

日本職棒讀賣巨人隊球團負責人山口壽一今天與日本首相菅義偉會面時表示，願意無償出借巨人隊主球場東京巨蛋（東京都文京區）為新冠肺炎疫苗接種的場地。

日本共同社報導，菅義偉今天在首相寓所（公邸）與山口會面，山口表示將無償出借東京巨蛋為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗接種地。東京巨蛋如果是有球賽的日子，民眾可在等待（接種）時參觀球員練球的情況。

山口與菅義偉會晤後，對媒體透露將出借東京巨蛋做為疫苗接種地一事。

他表示，在東京巨蛋進行疫苗接種的時程，預定6月底7月初民眾可開始預約，8月開始接種。讀賣巨人球團希望有助東京都的文京區、新宿區進行疫苗接種。持有接種券者，可在觀眾席後方的大廳接種，一天至少可有1000人接種。

山口說，東京巨蛋有醫務室也有擔架床，應可因應緊急狀況。

菅義偉在聽了山口的說明後表示，這是好事，樂觀其成。

日本每日新聞報導，日本職棒球團中，軟銀鷹已表示將無償提供位於福岡市的球團主球場PayPay巨蛋做為疫苗接種場地。

讀賣巨人 棒球 軟銀

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