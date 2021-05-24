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中職／聯盟6月拚復賽 象獅依舊是爭冠熱門

聯合新聞網 / Ramos
台灣疫情嚴峻，中華職棒賽事也完全暫停，球迷們只能全力配合各項防疫措失，相信在大家的努力之下一定可以很快走出難關，屆時再一起到球場為支持的球隊加油！ 歐新社資料照片
台灣疫情嚴峻，中華職棒賽事也完全暫停，球迷們只能全力配合各項防疫措失，相信在大家的努力之下一定可以很快走出難關，屆時再一起到球場為支持的球隊加油！ 歐新社資料照片

國內防疫升至三級警戒，近期中職各隊處於「西線無戰事」狀態，只能閉門分流、分組練球，最快也要等到6月1日才能重啟賽事，初期可能關門打，球迷得再等等了。

5搶1東京奧運棒球最終資格賽，從台灣移往疫情更嚴重的墨西哥打，不要說中華隊，就連澳洲、荷蘭都不一定會派隊參賽，畢竟擔心染疫風險，5搶1是否辦得成還是未知數，中華隊也可能缺席東京奧運，如此一來，中職球員只要專心面對國內職棒戰場就好了。

今年上半季各隊打了40至43場，統一獅中信兄弟無勝差排名第一，獅隊微幅勝率領先。事實上，獅隊近幾年選秀策略奏效，補強了「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可，兩大捕手林岱安、陳重羽，二壘手林靖凱，去年再拿下三壘手林子豪、一壘手何恆佑，先發隊形更完整。

獅隊近年最重要的補強，絕對是游擊手「炸組」林祖傑。2018年選秀林祖傑落榜，後來去打雅加達亞運，有一次亞運培訓隊和獅隊打練習賽，當時總教練黃甘霖覺得他很不錯，於是亞運結束就以自主培訓合約簽下，隔年升格正式球員，鞏固獅隊游擊防區，黃甘霖離職前對獅隊最大貢獻，就是找到「炸組」。

統一獅游擊手林祖傑在守備上常有讓球迷驚呼的演出，只是他今年打擊狀況有些低迷，如果比賽重新開打後他能找回手感，對獅隊將會有更多的貢獻。 聯合報系資料照片
統一獅游擊手林祖傑在守備上常有讓球迷驚呼的演出，只是他今年打擊狀況有些低迷，如果比賽重新開打後他能找回手感，對獅隊將會有更多的貢獻。 聯合報系資料照片

近年獅隊游擊手換了又換，但就是沒人守得好，直到林祖傑的到來，難題才得到解答。有仔細看球的球迷可以發現，只要林祖傑受傷，那段期間獅隊戰績一定不會好，內野防線充滿不安定因子，只要他在，整個團隊會變得很不一樣，他會玩球，解讀比賽能力強，守備從容不迫，具備大局觀，是非常出色的游擊手，生涯游擊守備率0.969，數據不錯，剛滿30歲的他，未來5年獅隊游擊防區依然少不了他。

停賽前，獅隊洋投表現勇冠全聯盟，14場先發勝，防禦率2.16，被打擊率0.187都是最佳，三大洋投泰迪、布雷克、猛威爾已經夠強了，停賽前新洋投飛利士展現不俗主宰戰局能力，如虎添翼。獅隊主力陣容年輕化，只要洋投找得好，不要說今年挑戰二連霸，未來幾年都會是南霸天的天下。

獅隊左投飛利士來首戰就是優質先發，他有6年的大聯盟經驗，2012、2013球季在紅襪都拿下11勝。 圖／統一獅隊提供
獅隊左投飛利士來首戰就是優質先發，他有6年的大聯盟經驗，2012、2013球季在紅襪都拿下11勝。 圖／統一獅隊提供

中信兄弟是今年最有本錢威脅獅隊霸業的球隊，不只有完整的先發野手陣容，厚實的板凳深度，還有強大的牛棚戰力，只是洋投只有德保拉一枝獨秀，先發本土投手表現時好時壞，也讓團隊陷入泥淖，獅隊已完美示範「洋投找得好，比賽沒煩惱。」兄弟能否逆境突圍，就看先發洋投、土投的表現了。

富邦悍將近期補強新洋投猛悍，加上陣中洋投邦威、羅力、傑斯，還有新洋砲紐那斯，洋將補強暫告一段落，不過這絕對不足以爭冠，富邦最大問題還是在打擊乏力，主力打者揮大棒居多，缺乏較細膩的擊球技巧和攻擊策略，這也是總教練洪一中帶兵一年多來傷腦筋的地方。

富邦悍將陣中強打很多，但團隊得分能力差，新洋砲紐那斯或許能提供最需要的火力串聯。 聯合報系資料照片
富邦悍將陣中強打很多，但團隊得分能力差，新洋砲紐那斯或許能提供最需要的火力串聯。 聯合報系資料照片

本季富邦團隊打擊率0.251只贏過味全龍，被三振320人次全聯盟最差，得點圈打下130分打點，也是只領先味全，打擊問題還是十分顯著，今年富邦還是雷聲大、雨點小的球季嗎？

樂天桃猿團隊打擊率2成79高居全聯盟第一，打擊問題不大，去年的守備問題，今年也明顯改善，只是桃猿洋投整體績效是全聯盟最差，只吃110局也是最少，遠不如獅隊洋投吃下175局，桃猿力拚重返榮耀，除了找來新洋投狂威，持續補強洋將戰力絕對刻不容緩。

桃猿新洋投狂威有4年大聯盟經驗，不過戰績是6勝29敗、防禦率6.57，264.1局投球只有184次三振、卻有116次保送，並且還被打47支全壘打，實力讓人有些懷疑。 歐新社資料照片
桃猿新洋投狂威有4年大聯盟經驗，不過戰績是6勝29敗、防禦率6.57，264.1局投球只有184次三振、卻有116次保送，並且還被打47支全壘打，實力讓人有些懷疑。 歐新社資料照片

這段因疫情升溫停賽，給新軍味全龍喘息空間，畢竟龍軍年輕球員居多，打了40場例行賽總會遭遇體能撞牆期，等到6月賽事重啟他們充飽電再戰，值得期待。過去兩個月球迷已見識味全並非軟柿子，他們也有贏球連勝能耐，今年想要問鼎中原的球隊，如果例行賽無法對味全取得對戰優勢，恐怕難有爭冠機會。

東京奧運 疫情 統一獅 中信兄弟 林祖傑 富邦悍將 樂天桃猿 味全龍

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