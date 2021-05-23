日職／宋家豪投1局無失分 防禦率下修0.96太狂

旅日台灣投手宋家豪今天在第8局登板，為樂天金鷲隊把關1分領先，投1局、無失分，送出2次三振，最快球速151公里，樂天終場以6：5險勝羅德隊，宋家豪拿下本季第10個中繼點，連4季都達雙位數中繼點。

樂天先發投手早川隆久投到第7局，挨了馬丁（Leonys Martín）兩分砲後被換下，此役先發6.2局、失5分，安樂智大接手接連投出保送、被敲安打，及時飆出三振化解危機，樂天的領先在這局從6：2縮小為6：5。

宋家豪第8局登板，面對角中勝也以118公里曲球讓他揮空吞下三振，加藤翔平擊出三壘方向滾地球出局，下一棒藤岡裕大敲出成安打，宋家豪面對山口航輝的打席，150公里以上的直球連發，送出單場第2K。

宋家豪共用15球，被敲1安打、無失分，送出2次三振，連5場出賽未失分，防禦率也一路下修，此役賽後降到0.96。