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日職／火腿狂灌10分沒王柏融的戲 3支0提前被換下場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭敲出安打。 資料照（擷圖自推特）
吳念庭敲出安打。 資料照（擷圖自推特）

火腿與西武隊今天進行3連戰最終戰，王柏融、吳念庭都扛中心棒次，可惜未能同場輝映，王柏融3打數沒有安打，6局下提前退場，吳念庭4打數敲出1安打、有1次盜壘，火腿終場以10：3大勝，避免3連戰遭到橫掃。

王柏融續扛第4棒，前兩打席都打向吳念庭的二壘防區，吳念庭接球後傳一壘完成刺殺，第3打席在第6局敲出中外野飛球遭到接殺，6局下就被提前換下場，確定此役以3支0作收，3打席只耗了投手4球，賽後打擊率下修2成64。

吳念庭憑藉前役3支2、3度上壘的好表現，此役晉升第5棒，唯一安打出現在第4局，他在兩出局後上場，敲出中外野方向安打，推進連6場有安打的表現，隨後嘗試盜二壘成功。

西武先發投手平井克典投5.1局、失5分，先是第2局被敲3安打、丟掉3分，西川遙輝的二壘打帶2分打點，第5局再由西川遙輝的安打帶起攻勢，淺間大基在二、三壘有人時敲出安打清壘，也讓西武決定換投。

火腿由洋投厄林（Robbie Erlin）先發，投5局、無失分，送出6次三振，拿下日職生涯首勝；火腿新秀五十幡亮汰7局敲出陽春砲，生涯首轟也在今天到手。

吳念庭 火腿

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