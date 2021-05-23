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日職／火腿戰西武領先 吳念庭先敲安、王柏融3支0

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日職火腿隊王柏融。圖／資料照片
日職火腿隊王柏融。圖／資料照片

【賽事報導】

●二局上，兩隊0:0，火腿進攻，王柏融第一個上場擊出二壘方向出局。

●二局上，兩隊0:0，西武進攻，四棒山川穗高擊出安打，吳念庭上場擊出一壘方向出局。

●三局上，火腿先一輪猛攻得到三分，以3:0領先，王柏融在二出局一在壘出場，結果擊出內野球出局。

●四局上，西武0:3落後，吳念庭在兩出局一在壘出場，擊出右外野一壘安打，可惜後續一棒被三振，此局未得分。

●六局上，火腿仍以3:0領先，王柏融在無人出局一在壘出場，但擊出飛球出局。隨後火腿攻下兩分，以5:0領先。

●六局下，西武仍處落後，吳念庭在兩出局一在壘上場，擊出右外野飛球出局。

●七局上，火腿再擊出一支陽春砲，取得6:0領先，王柏融在兩出局原定上場被換下代打。

●九局下，火腿已取得10：0領先，吳念庭率先上場擊出二壘方向飛球出局。隨後西武攻下三分，終場火腿以10:3獲勝。

【賽前報導】

火腿與西武隊今天進行3連戰最終戰，王柏融、吳念庭繼續同場先發，吳念庭憑藉前役3打數敲出2安打、3度上壘的好表現，棒次晉升第5棒，加上續扛第4棒的王柏融，兩位台將都扛起中心棒次任務。

系列賽前兩戰都由西武取勝，火腿今天要避免被橫掃，此役將由洋投厄林（Robbie Erlin）先發，對上西武平井克典。

兩位台將在這波三連戰場場先發，前兩戰都由王柏融擔綱第4棒、吳念庭第7棒，此役先發打線有調整，王柏融卸下指定打擊，今天將要負責左外野守備，吳念庭則是竄上第5棒。

王柏融本季出賽16場，共計14支安打、打擊率2成80，有3發全壘打，系列賽前兩戰合計8打數敲出1安打。

吳念庭則是出賽41場，敲出35支安打、打擊率2成67，已敲4發全壘打，昨役3打數敲出2安打、貢獻1分打點、跑回2分，表現相當活躍。

王柏融 吳念庭

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