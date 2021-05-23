聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／單局被逆轉 火腿監督承認敗因是吳念庭的保送
火腿、西武兩支球隊昨（22日）在西武主場進行系列戰，這也是台灣好手王柏融與吳念庭本季二度交手，最終火腿以1：8落敗，監督栗山英樹坦言球隊的敗因是防守上的瑕疵以及5局先發投手費爾哈根（Drew VerHagen）對吳念庭投出的保送。
昨役火腿洋投費爾哈根前四局的表現完美，第五局卻遭遇亂流，先是保送了西武強棒山川穗高，接著吳念庭也靠著優異的選球眼，纏鬥8球後獲得保送，隨後便一發不可收拾，洋砲史班根伯格（Corey Spangenberg）敲出三分砲，一棒逆轉比數。
據日媒《Sponichi Annex》採訪透露，火腿監督栗山英樹坦言此役的敗因為守備上的瑕疵與5局時關鍵的保送，「我們必須改善整體的狀態與精確性。」賽後日本火腿以14勝24敗的戰績位居洋聯墊底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言