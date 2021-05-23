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日職／單局被逆轉 火腿監督承認敗因是吳念庭的保送

聯合新聞網 / 綜合報導
西武隊吳念庭此役滿壘時以四死球為球隊擠回1分。圖／資料照片 鍾亞芳
西武隊吳念庭此役滿壘時以四死球為球隊擠回1分。圖／資料照片 鍾亞芳

火腿、西武兩支球隊昨（22日）在西武主場進行系列戰，這也是台灣好手王柏融吳念庭本季二度交手，最終火腿以1：8落敗，監督栗山英樹坦言球隊的敗因是防守上的瑕疵以及5局先發投手費爾哈根（Drew VerHagen）對吳念庭投出的保送。

昨役火腿洋投費爾哈根前四局的表現完美，第五局卻遭遇亂流，先是保送了西武強棒山川穗高，接著吳念庭也靠著優異的選球眼，纏鬥8球後獲得保送，隨後便一發不可收拾，洋砲史班根伯格（Corey Spangenberg）敲出三分砲，一棒逆轉比數。

據日媒《Sponichi Annex》採訪透露，火腿監督栗山英樹坦言此役的敗因為守備上的瑕疵與5局時關鍵的保送，「我們必須改善整體的狀態與精確性。」賽後日本火腿以14勝24敗的戰績位居洋聯墊底。

日本 吳念庭 王柏融

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