棒球／加拿大公布美洲區參賽名單 力猛、艾銳克都在列

東京奧運棒球美洲區資格賽將在當地時間5月31日開打，加拿大隊公布25人名單，其中也包括曾效力義大犀牛、富邦悍將隊兩季的洋投力猛（Scott Richmond），以及只打了兩場就領機票的中信兄弟洋砲艾銳克（Eric Wood）。

美洲區資格賽將由8隊爭取1張奧運入場券、2張5搶1資格賽門票，參賽球隊包括美國、古巴、加拿大、波多黎各、委內瑞拉、多明尼加、哥倫比亞、尼加拉瓜。

長年擔任加拿大總教練的威特（Ernie Whitt）續掌兵符，談到球員陣容時，他表示，「我們這批球員的經驗豐富，熟悉國際比賽，也知道這次比賽的重要性，我們有極高的動力為自己、為隊友、國家全體而戰。」

加拿大陣中多人擁有大聯盟經驗，在藍鳥累積4年經歷的力猛亦是其一，他曾在中職打滾兩季，累積16勝16敗、防禦率4.66，8月底就要滿42歲，這回仍披上國家隊球衣出賽。

艾銳克不具大聯盟資歷，但他是台灣球迷另一個熟悉的名字，他曾在2019年來到兄弟，但僅留下兩場出賽，總計9打席沒有安打，時任總教練伯納稱他視個人表現凌駕於團隊勝利之上，這是球隊不能接受的，才會在短短兩場後將他解約，曾在當時引發極大討論。

目前效力統一獅隊的洋投布雷克，原本若加拿大需來台打5搶1，有望在地支援加入加拿大，但在5搶1移往墨西哥後也打消念頭，此次加拿大爭取東奧門票的過程中，布雷克不會參一腳。