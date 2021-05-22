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日職／田中將大7局好投無關勝敗 樂天落敗讓出龍頭

中央社 / 台北22日電
日本職棒樂天金鷲隊看板球星田中將大，今天先發繳出7局好投，僅失掉1分。 截圖自樂天官方粉絲團
日本職棒樂天金鷲隊看板球星田中將大，今天先發繳出7局好投，僅失掉1分。 截圖自樂天官方粉絲團

日本職棒樂天金鷲隊看板球星田中將大，今天先發繳出7局好投，僅失掉1分，不過退場後福山博之挨轟，最終樂天以1比3不敵千葉羅德隊，樂天失守太平洋聯盟龍頭，讓給軟銀。

此戰在ZOZO海洋球場進行，羅德3局下在馬丁（Leonys Martin）敲安打後，中村獎吾敲出二壘安打，帶有1分打點；6局上樂天的辰己涼介擊出二壘安打後，靠著鈴木大地的滾地球，以及淺村榮斗的高飛犧牲打，跑回追平分，形成1比1平手。

田中將大用102球主投7局，被敲6支安打，投2次保送、3次三振，僅失1分。不過接替登板的福山博之8局下接連被中村獎吾、雷亞德（Brandon Laird）轟出陽春砲，失掉2分。

最終樂天以1比3落敗，福山博之吞下敗投，田中將大無關勝敗，本季目前2勝3敗，防禦率2.84。由於另一場軟銀鷹以7比2擊敗歐力士，原本暫居太平洋聯盟第一名的樂天讓出位置，落後軟銀0.5場勝差。

羅德這場的先發投手美馬學以前效力樂天，是田中將大的前隊友，此戰也繳出好投，用109球投7局，被敲5支安打、投2次保送，送出6次三振，失掉1分；由於美馬學退場時還是平手，勝投由第2任投手唐川侑己拿下。

樂天金鷲 田中將大

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