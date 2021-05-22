日職／同場較勁！吳念庭敲雙安 王柏融3成打擊率失守

日職火腿隊與西武隊三連戰第二場，王柏融、吳念庭兩位台將再次同場先發，吳念庭單場2安並有1打點、2得分，王柏融則是中斷連3場敲安的好表現，3成打擊率隨之失守，西武也以8：1拿下3連勝。

吳念庭擔任先發第七棒、二壘手，2局下的首打席就敲出安打，將個人連續安打場次延續到5場，5局下繼山川穗高後同樣選到保送，也讓下一棒史班根伯格（Cory Spangenberg）的全壘打帶有3分打點，西武單局攻下5分。

6局下吳念庭面對河野龍生被三振出局，不過8局下的第4打席，在二壘有人情況下，從谷川昌希手中敲出右外野二壘打，帶有1分打點，也靠著下一棒愛斗的二壘打回來得分，西武單局再添3分。

吳念庭3打數敲出2安打，打擊率上升到2成67，1分打點、2分得分，另有1次四壞保送、1次三振，自5月18日起連續5場出賽都敲安。

而火腿全隊僅靠著西川遙輝陽春砲得分，今天連續7場扛第四棒的王柏融，擔任指定打擊4打數無安打，包括1次三振出局，中斷連續三場敲安，打擊率也從賽前的3成04下降到2成80。

王柏融前三打席面對松本航，結果分別是右外野飛球、三振、一壘滾地出局，8局上面對中繼的武隈祥太第一球就出棒，敲成右外野飛球出局。