日職／張奕軍中繼2局 中止連2場出賽失分

旅日歐力士猛牛隊投手張奕今天二軍中繼登板，投2局無失分、表現回穩，中止連2場出賽失分，歐力士隊終場以3比0擊敗福岡軟銀鷹隊，張奕無關勝敗。

日職二軍例行賽歐力士隊今天與軟銀隊交手，歐力士隊比賽前半段就有得分攻勢，3局靠著保送、接連安打先馳得點，4局再靠著西野真弘二壘打、來田涼斗適時安打送回第2分。

今天比賽5局打完歐力士隊2比0領先，張奕6局登板中繼，2人出局後接連被敲安打，再投出四壞保送讓對手攻占滿壘，接著讓打者敲出左外野方向飛球出局，力守不失分。

張奕7局續投被敲出二壘打，但沒有讓對手延續攻勢，今天總計用41球投2局，被敲出3支安打，投出1次保送、無失分，賽後防禦率降至3.51。

歐力士隊8局再起攻勢，靠著佐野皓大二壘打、對手守備失誤多跑回1分保險分、順利拿下比賽勝利。

張奕前2場二軍先發出賽表現不如預期，上一場15日與樂天金鷲隊交手，先發投5局失掉6分（5分責失分）、吞下敗投，今天出賽表現回穩，目前本季二軍戰績1勝4敗。

張奕心繫台灣疫情狀況，先前也曾透過臉書粉絲團錄製短片跟球迷喊話，希望大家不要外出、戴口罩勤洗手，配合政府防疫、一起加油。