成棒／城市大學駱奕豪饒舌防疫 總教練曹竣崵超滿意

國內疫情進入三級警戒，台北城市科技大學棒球隊球員駱奕豪發揮創意，推出防疫饒舌歌讓總教練曹竣崵超滿意，這段34秒的影片也在球隊、班級群組成為熱門話題，駱奕豪說：「希望大家能夠配合，一起對抗疫情。」

城市大學目前採取遠距教學，就讀休閒事業系二年級的駱奕豪利用上課之餘，以用自己拿手的方式呈現防疫作品，生動活潑的內容讓隊友、同學的眼睛為之一亮。

駱奕豪表示，現在疫情又爆發，待在家裡看新聞，幾乎每天都可看到有些民眾不配合、不聽勸，或在網路上看到有些人還在講風涼話，真的很生氣。

他說：「 唯一能做的就是用我擅長的方式，表達想說的事情。」

城市大學休閒事業系分成真、善、美三個班，曹竣崵是真班、駱奕豪的班導，平常就鼓勵這些球員除了第一專項棒球，在大學4年內也要找出能夠結合未來工作的興趣。

曹竣崵表示，棒球隊的成員念大學前，技術不像一級球員，在校期間培養其他興趣很重要，像音樂、健身都是不錯的選擇，駱奕豪本來就很擅長饒舌、嘻哈音樂，疫情當下自創作品，真的很不錯。

曹竣崵說：「我以學生為榮，駱奕豪這首短短的歌，不管對社會或是球員本身，都具有相當正面意義。」