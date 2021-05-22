日職／再同場先發 吳念庭單場雙安1打點、王柏融4支0

【賽況報導】

●八局下，火腿1：8西武：

西武這局再攻下3分，吳念庭也敲出一支帶有1分打點的二壘安打，自己也靠隊友安打跑回一分！

●八局上，火腿1：5西武：

火腿此局遭到三上三下，王柏融在1出局後敲出右外野飛球遭接殺，此戰4支0，打擊率失守三成跌至0.286。

●六局下，火腿1：5西武：

首棒打者吳念庭遭三振出局，西武這局被三上三下。

●六局上，火腿1：5西武：

落後的火腿得反攻，1出局後又是西川遙輝安打，王柏融第三次上場打擊仍無建樹，擊出一壘滾地，跑者遭封殺，自己靠野手選擇上壘，渡邊諒敲安後，淺間大基被三振結束這局。

●五局下，火腿1：5西武：

西武首棒打者山川穂高選到保送，下一棒吳念庭發揮纏鬥功力，磨了8球後也選到保送。此後西武開啟帶局，包含洋砲史班根柏格敲出三分砲在內一舉攻下5分。

●四局上，火腿1：0西武：

火腿在1出局後靠西川遥輝的陽春砲先馳得點，下一棒王柏融在2好球後看著好球進壘遭到三振，火腿後續也無功而返。

●二局下，火腿0：0西武：

吳念庭在2出局後上場打擊，抓準速球敲出中間方向穿越安打，也是西武團隊第一安，打擊率上升致0.264，不過未能回本壘得分。

●一局下，火腿0：0西武：

火腿率先攻擊，2出局後西川遙輝內野安打上壘，王柏融在2好1壞後打成右外野飛球出局。

【賽前報導】

火腿隊王柏融、西武隊吳念庭繼續同場先發較勁，「大王」王柏融仍是火腿第四棒指定打擊，吳念庭則擔任二壘手打第七棒，期待兩人繼昨日後再次同場敲安。

王柏融才剛被日媒評為交流戰火腿最需注意對象，本季目前打擊率高達三成(0.304)，另有3轟與8分打點；吳念庭則站穩西武內野輪替，打擊率為2成58，有4轟與20分打點。

投手方面，火腿今日推出洋投韋哈根先發，本季僅1勝3負、防禦率是不理想的5.59；西武則由松本航主投，目前3勝3負，防禦率2.63表現不俗。