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中職／王躍霖透露猿隊訓練防疫撇步 不忘關心王柏融

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊王躍霖。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊王躍霖。 聯合報系資料照

中華職棒因應台灣防疫升級，賽事暫時休兵，各隊回到春訓模式，樂天桃猿隊王躍霖透露這段期間球隊從體能訓練逐步回到技術訓練，防疫措施如球員分流、口罩戴好戴滿都做足，就是在等待賽事重啟的一天。

沒有比賽的日子，猿隊透過臉書直播影片跟球迷分享球隊備戰狀況，昨天由王躍霖接受訪問，他表示，球隊本周以體能訓練為主，下周比重調整到技術層面居多，「量比較多，像春訓，滿硬的，做完全身痠痛。」

疫情期間比賽無法舉行，球員練習時也十分小心，王躍霖表示，投手、野手訓練時會分流，在休息室的櫃子也有拉開間隔，吃飯時桌子加上隔板區隔，其他防疫小措施還包括隨時攜帶酒精噴霧罐、眼鏡、口罩，「口罩一濕掉就換，球隊準備很多替換」。

中職無賽事，日職成為大家關注的焦點，尤其是前猿隊好手王柏融的表現，王躍霖表示，他的本季前兩轟全隊都有在看，也有看到他跟吳念庭同日開轟的比賽，「我們還是很關心他的近況，畢竟他是台灣最好的打者。」

王柏融在旅日第三年大爆發，王躍霖，認為是心理影響生理，自信心有出來，「打擊感覺有像中職好的時候，揮棒很果斷。」

王躍霖 王柏融 中職

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