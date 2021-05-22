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5搶1／台灣若棄賽 前進東奧得看美國臉色
即將於6月中開打的東京奧運棒球5搶1資格賽，由於台灣新冠肺炎疫情升溫，世界棒壘球總會（WBSC）召開臨時執委會後，決定移至墨西哥舉行，但墨國疫情比台灣當地嚴峻，如澳洲、荷蘭都望而卻步，若5搶1未能如願舉辦，台灣能否進入奧運的最後關鍵，恐在6月1日開打的美洲區資格賽上。
中華棒球協會日前證實，WBSC除告知台灣停辦5搶1，各隊也可考量疫情，自行決定是否參賽，負責組訓的中華職棒也強調「不排除任何可能」。言下之意，棄賽也是選項之一。
根據消息，原本在台灣舉行的5搶1，欲爭搶東奧最後1張門票的澳洲、荷蘭參賽意願高，如今交由疫情難以捉摸的墨西哥接手，兩國也皆不排除棄賽可能，尤其是今年的防疫模範生澳洲，是否前往墨國將慎重評估。
若台、澳、荷宣布不打5搶1，最後機會前進奧運的資格賽，僅剩美洲區資格賽的亞軍、季軍「2搶1」，很可能打不成，不過台灣仍有一絲進入奧運的希望，就在即將舉行的美洲區資格賽上。
由於美國世界排名在台灣之上，若美國在美洲區資格賽沒有奪冠，5搶1又打不成，美國可依12強名次及世界排名搶下最後1張東奧門票；如果美國奪冠、5搶1也取消，那東奧最後1席可望由台灣拿下。
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