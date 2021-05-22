日職／交流賽將啟 廣島隊警戒火腿隊「恐怖大王」

日職太平洋聯盟與中央聯盟的交流賽將在5月25日開打，廣島當地媒體「Athlete」分析歐力士、西武以及火腿隊的應戰對策，三隊最讓人恐怖的地方，火腿隊以「大王」王柏融為代表，「要想辦法封鎖」。

「Athlete」報導中指出，歐力士隊最恐怖的是吉田正尚，是洋聯打擊王，全壘打也有8轟，西武隊盜壘次數在太平洋聯盟排名第一，腳程最為恐怖。

至於火腿隊最恐怖的，就是台灣球界的「大王」王柏融，報導中提到，火腿隊雖然因受到球員染疫影響，戰績掉到洋聯最末，不過先發輪值已經穩定，就等打擊回溫，其中王柏融近期取代中田翔成為火腿隊新四棒，需要提防。

報導指出，過去兩年辛苦適應日本球界的王柏融，今年打到19日的打擊率是3成08，狀況不錯，若手感一路維持到6月1日到3日與廣島隊的三連戰，加上中田翔可能回到一軍，火腿隊戰力不容低估，也因此需要先發、後援投手一起「封鎖王柏融」。

日職兩聯盟的交流賽交流賽將於5月25日至6月13日登場，手感火燙的王柏融成為央聯注意對象，廣島的媒體《Athlete》今天就指出「要圍堵火腿新四番王柏融」。

報導提到火腿本季受染疫潮的影響，戰績落到洋聯最後，雖然先發投手穩定，但打線不振，特別是以前不動四棒中田翔，還有近藤健介、大田泰示、西川遙輝，其實也都沒發揮原本的實力。

報導認為就在此時取代中田翔、成為火腿新四番的王柏融是要提防對象，「過去2年苦於適應日本球界的台灣大王，本季打擊率.308狀況很好，與廣島鯉魚對戰的6月1日到3日，若王狀況能維持，加上中田翔回到一軍，將不容小看。」也因此報導指出需要先發後援一起「圍堵王柏融」。

此外文章也指出需要提防歐力士吉田正尚、以及西武隊的快腿。