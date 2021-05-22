日職／才說會反省又外遇 羅德球星自覺死定了向周刊求饒

被爆出去年發生不倫戀的千葉羅德海洋球星清田育宏，日前才讓球團解禁並於二軍隨隊練習，不過日媒《friday》周刊再爆料，昨(21)日清田育宏和另外一位女性約會，目前已被羅德下令在家軟禁並等待球團調查。

清田育宏於今年1月被爆出與長相酷似女星桐谷美玲的A小姐外遇，但2人從去年10月開始關係破裂，起因於羅德曾爆發隊內群聚感染事件，清田育宏也是其中1人，而與有濃厚接觸的A小姐自認出現症狀，原有意在醫院進行採檢，不過清田育宏深怕外遇事件曝光，要求A小姐在家進行隔離，隨後週刊再爆出清田育宏還有其他外遇對象後，2人便在去年12月分手。

清田育宏不倫戀曝光後，羅德球團立即處以無限期禁賽，但這段時間卻再與長相似演員黑木梅沙的B小姐約會，5月12日被《friday》周刊拍到2人手牽手走進公寓，事後周刊詢問關係，清田育宏起初說不認識，卻又像週刊記者詢問，「這會登上周刊嗎？拜託饒了我吧」、「死定了，我會被球團火掉的」。

諷刺的是，在5月1日解禁結束前，清田育宏曾發表聲明表示，「今後我會繼續反省，將會繼續約束自己，持續為球隊的勝利做出貢獻，發生這件事我真的很抱歉。」，如今再被爆出不倫戀，清田育宏已遭球團軟禁在家，並對週刊所報導的事情進行調查。