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日職／宋家豪連4場無失分 化解開局被三壘打危機

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪。 資料照
宋家豪。 資料照

日職三台將同日出賽，除了火腿隊王柏融、西武隊吳念庭同場較勁外，樂天宋家豪也在對羅德隊的賽事中繼1局，雖然開局就被敲三壘打加上2次保送，但靠著2次三振力保不失，延續個人連4場無失分，樂天也以13：6獲勝。

樂天今天到羅德隊主場作客，8局上打完取得11：6領先，宋家豪在8局下登板，投出第一球就被加藤翔平敲到右外野，加上守備處理瑕疵，形成三壘打。

面對危機，宋家豪在藤岡裕大不斷纏鬥下，即使飆出5顆150公里速球仍無法解決，第13球投出四壞保送，無人出局、一三壘有人危機，宋家豪連續三振岡大海、荻野貴司，但又被馬丁（Leonys Martin）選到保送。

兩出局、滿壘局面，宋家豪面對今天敲出3支安打的中村獎吾，在2好1壞下，用一顆150公里速球，讓他敲出游擊飛球出局，安全下莊。

宋家豪用32球才投完1局，被敲1安另有2次四壞，但靠著2次三振，沒有丟掉分數，連4場無失分後，防禦率為1.02。

宋家豪 樂天 羅德

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