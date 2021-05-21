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日職／台灣雙至寶敲安 王柏融不怕西武、吳念庭帶打點

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融對西武敲安。 資料照
王柏融對西武敲安。 資料照

日職火腿隊與西武隊今起在大都會人壽球場展開三連戰，兩隊「台灣至寶」同場較勁，王柏融、吳念庭都敲出安打，後者多了1分打點，所屬的西武也以7：1拿下系列賽首場勝利。

西武在2局下靠著山川穗高的陽春砲先馳得點，吳念庭選到保送，並靠著史班根伯格（Cory Spangenberg）敲安跑上三壘，不過鈴木將平敲出的投手方向滾地球，吳念庭面對夾殺，雖然撐到隊友上二、三壘才出局，西武最終未能再添分數。

吳念庭的第2打席在4局下，遭到三振出局，不過5局下隨著隊友連串攻勢，吳念庭再次上場，面對中繼的玉井大翔，在兩出局、一二壘有人時適時敲安，打回1分，西武該局攻下5分拉開差距到6：1。

王柏融在1局上的首打席敲出一壘方向滾地出局，4局上第一球就揮棒，敲成游擊飛球出局，不過6局上再次第一球就揮棒，這回將138公里的指叉球敲成中外野安打，8局上則在一壘有人、1出局時敲出游擊滾地，形成雙殺。

王柏融4打數1安打的成績，雖然打擊率下降到3成04，不過終於敲出本季對戰西武的首安，也延續個人連3場安打的成績。

吳念庭則是連4場敲安，今天3打數1安打，另有1保送、1分打點，打擊率微升到2成58，7局上更策動一次雙殺，比賽後段也轉守三壘，攻守兩端都有表現。

吳念庭表示：「打到的是卡特球，前面中村剛也敲出超前安、栗山巧纏鬥選到保送，讓我能夠抱持輕鬆心情站上打擊區，面對要打保險分的局面，我就是積極攻擊，球的落點很好。」

西武先發投手高橋光成7局被敲6安失1分的表現，拿下本季第5勝，開季至今尚未吞過敗仗，防禦率2.45；火腿的伊藤大海4.1局退場是今年首次升上一軍以來的最短局數，丟掉5分承擔第4敗，防禦率3.67。

西武 吳念庭

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