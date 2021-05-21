棒球／美洲資格賽 多明尼加的中職2前洋投、包大人都會打

東京奧運美洲區資格賽將在6月1日美國佛州展開，各隊將極力爭取冠軍，直取東奧門票，開打在及，多明尼加也搶先公布26人名單，包含前藍鳥全壘打王「包大人」巴提斯塔（Jose Bautista）、2位前桃猿洋投李茲（Radhames Liz）以及霸能(Lisalverto Bonilla)等人將入列。

前藍鳥全壘打王「包大人」巴提斯塔也會代表多明尼加打美洲資格賽。 歐新社

由於大聯盟不放行各隊40人名單參與資格賽及奧運，因此多明尼加國家隊陣容多由國內聯賽球隊組成，不過實力仍不容小覷。雖然近3年未於大聯盟出賽，不過2017年也曾是多明尼加經典賽主力的巴提斯塔，將頂著兩屆全壘打王的光環披上國家隊戰袍。

前樂天桃猿2位洋投李茲及霸能，也入選多明尼加美洲區資格賽26人名單，現年37歲的李茲於2019年來台，繳出全聯盟最高的16勝及4.18防禦率，幫助桃猿拿下台灣大賽冠軍；至於霸能則是在樂天接手桃猿首年效力，僅有10勝9負5.24防禦率，兩人目前鄒在多明尼加聯賽效力。

而名單上也有王建民前隊友卡布雷拉(Melky Cabrera)、尼法西歐（Emilio Bonifacio）、前日職歐力士猛牛洋砲羅德里奎茲(Aderlin Rodriguez)及擔任牛棚教練的前中職洋將強龍(Jose Cano，Robinson Cano之父)。