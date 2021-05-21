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日職／西武吳念庭同場對陣火腿王柏融 兩人先後敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭率先安打。 擷圖自畫面
吳念庭率先安打。 擷圖自畫面

【賽況報導】

官方比賽數據

●一局上，日本火腿隊先攻，在兩出局二壘有人時王柏融上場，結果擊出一壘方向滾地球出局，結束這半局未得分。

●二局下，西武進攻，六棒山川穗高先擊出陽春砲，以1:0領先火腿，七棒吳念庭上場，獲得保送上壘。後續未再得分。

●三局上，火腿0:1落後，王柏融於一出局一壘有人上場，結果擊出內野飛球被接殺。

●四局下，西武1:0居領先，吳念庭第一個上場結果遭到三振。

●五局下，西武1:1被追平，但此局打出大局，吳念庭有機黛在兩出局一、二壘有人上場，擊出右外野安打，有一分打點，最後自己有困壘得分。此局西武攻下5分，以6:1領先火腿。

●六局上，落後的火腿隊，王柏融在一出局一在壘有人上場，也擊出一支安打，但並未有打點。

●七局下，西武仍以6:1領先火腿，吳念庭在兩出局無人在壘上場，擊出中外野飛球出局。

●八局上，火腿仍處於落後，王柏融在一出局前一名打者保送上壘後，擊出雙殺打，結束這半局。

【賽前報導】

日職前後任「台灣至寶」王柏融、吳念庭昨天同日開轟，所屬的火腿隊與西武隊在今天交手，兩人都排在先發打序中，本季第三次同場較勁，王柏融擔任第四棒、指定打擊，吳念庭是第七棒二壘手。

本季王柏融、吳念庭前兩次同場較勁，表現是吳念庭略勝一籌，4月30日的比賽，吳念庭4打數1安打，王柏融4打數未敲安，隔天兩隊再戰，吳念庭先發4打數1安打，王柏融代打1打數吞K，三連戰的最後一場則因火腿爆發疫情而中止。

王柏融本季對西武累積5打數未敲安，不過近況不錯，連續兩場有安打、打點進帳，本季打擊率3成10，13支安打中有3發全壘打，追平個人單季最多。

吳念庭對火腿出賽5場，打擊率是2成94，17打數敲出5支安打，包括一發全壘打，就是在3月31日敲出的本季首轟，苦主是今天火腿先發投手伊藤大海。

吳念庭 王柏融

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