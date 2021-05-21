日職／「不尋常的舉動」 日媒曝中田翔主動要求下二軍

第4棒打者象徵擁有超群的打擊能力，能為球隊帶來關鍵一擊，長年扛起日本火腿4棒的重砲中田翔，本季狀況始終調整不回來，不僅遭球隊移除中心棒次，日前還被下放二軍，根據日媒《日刊現代》爆料，中田翔並非因身體狀況而遭抹消，是自己想下二軍調整。

中田翔本賽季出賽35場，只有1成97打擊率，另有4轟及11分打點，下二軍前的5場比賽，16個打數中僅敲1安，報導中引述1位火腿OB的話，指出中田翔是自願下放二軍，認為如果他不這麼做，會給球隊帶來麻煩。

這也是在火腿監督栗山英樹接掌球隊以來，中田翔首度不是因為受傷而遭抹消登錄，報導指出，中田翔在2012年面對巨人的日本一系列賽第2戰左手骨折，也強忍著傷勢以第4棒身分打完系列賽，如今竟然會說自己給球隊添麻煩，確實很不尋常。

近年打線頻頻卡彈的火腿，在王牌投手有原航平赴美追夢，加上季中西川遙輝等幾名主力確診新冠病毒情況下，戰績已跌落至洋聯爐主，距離龍頭樂天金鷲7.5場勝差，在缺少主砲中田翔後，火腿前途也越漸黯然失色。