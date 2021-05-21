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日職／魂之咆吼迴盪 王柏融攻佔日本報紙版面

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職火腿隊台將王柏融開轟加上保送獲得超前分的好表現，獲得日本媒體大幅報導。圖／取自王柏融臉書粉絲團
日職火腿隊台將王柏融開轟加上保送獲得超前分的好表現，獲得日本媒體大幅報導。圖／取自王柏融臉書粉絲團

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融昨天開轟加上保送擠回致勝分，攻佔日本報紙版面，在「520」開轟對王柏融也別具意義，他特別透過粉絲團向這三個人祝福「生日快樂」。

火腿隊昨天以4：1擊敗樂天隊，王柏融在2局下敲出陽春砲打回全隊第一分，8局下更在滿壘時選到保送、擠回超前分，賽後再次接受英雄訪問，為球隊得到超前分時的振臂大吼更被日本媒體拍下，成為隔天報紙上的主要照片。

王柏融臉書粉絲團上分享日本媒體的大篇幅報導，其中「日刊體育」在斗大的「大王」二字旁，配上「勝利的四壞球」標題，小標則敘述「終止連敗！四棒的工作」。

「體育日本（Sponichi）」則是以「逃脫連敗，決勝選到四壞球，4棒的大王彈」作為報導主軸，「北海道新聞」則稱呼王柏融是「火腿救世主」，在王柏融振臂大吼照片旁配上「大王覺醒！魂之咆吼在球場迴盪」的說明字眼。

不過王柏融分享這些照片，主要是想祝福三位同樣在5月20日生日的男人，就是自己的父親、穀保家商時期的恩師周宗志，以及Lamigo桃猿隊時期隊友陳禹勳。

王柏融 火腿 穀保家商

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