5搶1／接受徵召再現業餘奇蹟？ 吳昇峰內心很掙扎

甲組成棒合作金庫王牌投手吳昇峰，2019年代表台灣出征12強表現優異，近日也遭中華隊總教練洪一中點名，有機會再度披上國家隊戰袍出戰5搶1，不過墨西哥當地疫情仍嚴峻，對於是否征戰，據《自由時報》報導，吳昇峰坦言自己內心仍不斷在掙扎。

2018年吳昇峰在雅加達亞運，面對以完整戰力參賽的南韓，主投5局被敲出4支安打，僅遭金宰煥的陽春砲失1分，帶領中華擊敗強敵南韓，讓吳昇峰從此一戰成名。隔年再度入選12強代表隊，吳昇峰以奇兵之姿先發登板面對強敵美國，6.2局掉3分苦吞敗投，雖然最終未能幫助中華隊拿下勝利，不過表現仍受外界讚賞。

今年在甲組成棒春季聯賽上，吳昇峰4場登板先發全拿勝，防禦率只有1.08，洪一中日前表示有持續關注吳昇峰的狀況，有機會入選26人正式名單。

吳昇峰兩度為國出征表現不俗，根據《自由時報》報導，吳昇峰認為，疫情多少會影響球員出賽意願，但在全球疫情差不多的情況，去哪裡都必須要注意，最重要的是，防疫工作要從自身做起。

日前中華棒球協會證實，WBSC已經通知參賽球隊，5搶1比賽地點從台灣換成墨西哥的消息，也讓中華隊如何組訓、是否參賽出現變數，吳昇峰表示，現在談是否打5搶1還太早，畢竟在中華隊大名單當中，還有超過一半的人沒有打疫苗，比賽要不要打還是以團隊為重，「我是最想打的那一個，可是生命不能開玩笑。」