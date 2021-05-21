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5搶1／賽事移師墨西哥舉辦 WBSC發聲明感謝台灣
近日台灣疫情狀況越來越嚴重，國內各項運動賽事紛紛宣布停止賽程，WBSC(世界棒壘球總會)也在昨(20)日正式宣布，東奧棒球5搶1資格賽將從台中移師至墨西哥，WBSC除了感謝墨國願意承接賽事外，也向台灣棒協以及相關部門表達謝意。
台灣新冠病毒本土案例持續激增，中央疫情指揮中心表示，從5月19日零時起至6月18日，暫緩未持有有效居留證的非本國籍人士入境，也正與6月16日開打的5搶1賽事衝突，與棒協及中職協商後，在昨日通過將5搶1移師至墨西哥的決定。
WBSC Baseball Final Qualifier for #Tokyo2020 Olympics moved from Taiwan to Mexico 🇲🇽— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) May 20, 2021
PRESS RELEASE: https://t.co/diGoBWeqdS #RoadToTokyo #Tokyo2020 @ctba @lopezobrador_ @PROBEISMX @TeamAusBaseball @HonkbalSoftbal @CPBL
WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示「WBSC和整個棒球界都很感謝偉大的東道主墨西哥，願意挺身而出承接這項重要賽事，並在如此短的籌備期中歡迎各國參賽隊伍。墨西哥已經獲得東京奧運參賽資格，可見他們是相當熱衷棒球的國家，為我們所喜愛的運動服務」
雖然無緣舉辦5搶1，但法卡利仍感謝台灣棒球及相關單位所做的努力，「台灣依舊是世界上最優秀的國際棒球賽事舉辦地，我們未來仍有機會回到台灣參加比賽。」而 5搶1開打時間，WBSC將擇期公布。
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