5搶1／賽事移師墨西哥舉辦 WBSC發聲明感謝台灣

近日台灣疫情狀況越來越嚴重,國內各項運動賽事紛紛宣布停止賽程,WBSC(世界棒壘球總會)也在昨(20)日正式宣布,東奧棒球5搶1資格賽將從台中移師至墨西哥,WBSC除了感謝墨國願意承接賽事外,也向台灣棒協以及相關部門表達謝意。

台灣新冠病毒本土案例持續激增,中央疫情指揮中心表示,從5月19日零時起至6月18日,暫緩未持有有效居留證的非本國籍人士入境,也正與6月16日開打的5搶1賽事衝突,與棒協及中職協商後,在昨日通過將5搶1移師至墨西哥的決定。

WBSC Baseball Final Qualifier for #Tokyo2020 Olympics moved from Taiwan to Mexico 🇲🇽



