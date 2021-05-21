日職／王柏融頂替中田翔扛四棒 日媒讚很有存在感

日本職棒20號由日本火腿鬥士對上東北樂天金鷲的比賽，台灣好手王柏融代替下二軍的中田翔，扛起火腿四棒的重任。而他在二局上敲出陽春全壘打，八局上再選進帶有一分打點的保送，替球隊取得超前分，成為火腿贏球的最大功臣。

根據日本媒體「時事通信社」報導，已經邁入日職生涯第三年的王柏融，在前兩年表現欠佳，都只繳出兩成多左右的打擊率，今年四月下旬才升上一軍。此時火腿隊因疫情有許多球員缺陣，王柏融獲得先發的機會，之後就一直打出亮眼的表現，打擊率更維持在三成以上。

報導指出，王柏融能持續繳出好成績，關鍵在於心態層面。王柏融曾受訪表示「雖然不容易，但是會盡量忘掉不好的結果，用最佳狀態迎接下一場比賽」，並且表示「儘管有壓力，但無論如何都想讓自己放鬆作出貢獻」，顯示出他已經能以平常心，扛下球隊主砲的重任。

日本媒體「BASEBALL KING」指出，選到保送賺進超前分的王柏融，表示「感到非常開心，這是大家做給他的機會，因此抱持著一定要得分的心情站上打擊區」。而王柏融自從15日對上軟銀開始，已經連續5場擔任四棒角色，且連2場貢獻2打點。媒體認為，這位令台灣驕傲的「大王」，成功的在火腿強打中田翔缺陣的期間，彰顯出自己的存在感。