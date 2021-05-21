快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融頂替中田翔扛四棒 日媒讚很有存在感

聯合新聞網 / 綜合報導
媒體認為，這位令台灣驕傲的「大王」，成功的在火腿強打中田翔缺陣的期間，彰顯出自己的存在感。 截圖自日刊スポーツ推特
媒體認為，這位令台灣驕傲的「大王」，成功的在火腿強打中田翔缺陣的期間，彰顯出自己的存在感。 截圖自日刊スポーツ推特

日本職棒20號由日本火腿鬥士對上東北樂天金鷲的比賽，台灣好手王柏融代替下二軍的中田翔，扛起火腿四棒的重任。而他在二局上敲出陽春全壘打，八局上再選進帶有一分打點的保送，替球隊取得超前分，成為火腿贏球的最大功臣。

根據日本媒體「時事通信社」報導，已經邁入日職生涯第三年的王柏融，在前兩年表現欠佳，都只繳出兩成多左右的打擊率，今年四月下旬才升上一軍。此時火腿隊因疫情有許多球員缺陣，王柏融獲得先發的機會，之後就一直打出亮眼的表現，打擊率更維持在三成以上。

報導指出，王柏融能持續繳出好成績，關鍵在於心態層面。王柏融曾受訪表示「雖然不容易，但是會盡量忘掉不好的結果，用最佳狀態迎接下一場比賽」，並且表示「儘管有壓力，但無論如何都想讓自己放鬆作出貢獻」，顯示出他已經能以平常心，扛下球隊主砲的重任。

日本媒體「BASEBALL KING」指出，選到保送賺進超前分的王柏融，表示「感到非常開心，這是大家做給他的機會，因此抱持著一定要得分的心情站上打擊區」。而王柏融自從15日對上軟銀開始，已經連續5場擔任四棒角色，且連2場貢獻2打點。媒體認為，這位令台灣驕傲的「大王」，成功的在火腿強打中田翔缺陣的期間，彰顯出自己的存在感。

日本

延伸閱讀

日職／王柏融英雄訪問 火腿監督：他已融入日本棒球

日職／堅持用中文回答原因好暖 宋家豪想給台灣正能量

日職／台將幸運日 王柏融、吳念庭同日開轟

日職／承認前兩年打到沒自信 王柏融「精神強化」蛻變了

相關新聞

日職／魂之咆吼迴盪 王柏融攻佔日本報紙版面

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融昨天開轟加上保送擠回致勝分，攻佔日本報紙版面，在「520」開轟對王柏融也別具意義，他特別透過...

日職／王柏融頂替中田翔扛四棒 日媒讚很有存在感

日本職棒20號由日本火腿鬥士對上東北樂天金鷲的比賽，台灣好手王柏融代替下二軍的中田翔，扛起火腿四棒的重任。而他在二局上敲出陽春全壘打，八局上再選進帶有一分打點的保送，替球隊取得超前分，成為火腿贏球的最大功臣。

5搶1／台灣若棄賽 前進東奧得看美國臉色

即將於6月中開打的東京奧運棒球5搶1資格賽，由於台灣新冠肺炎疫情升溫，世界棒壘球總會（WBSC）召開臨時執委會後，決定移至墨西哥舉行，但墨國疫情比台灣當地嚴峻，如澳洲、荷蘭都望而卻步，若5搶1未能如願

日職／才說會反省又外遇 羅德球星自覺死定了向周刊求饒

被爆出去年發生不倫戀的千葉羅德海洋球星清田育宏，日前才讓球團解禁並於二軍隨隊練習，不過日媒《friday》周刊再爆料，昨(21)日清田育宏和另外一位女性約會，目前已被羅德下令在家軟禁並等待球團調查。

5搶1／賽事移師墨西哥舉辦 WBSC發聲明感謝台灣

近日台灣疫情狀況越來越嚴重，國內各項運動賽事紛紛宣布停止賽程，WBSC(世界棒壘球總會)也在昨(20)日正式宣布，東奧棒球5搶1資格賽將從台中移師至墨西哥，WBSC除了感謝墨國願意承接賽事外，也向台灣

5搶1／接受徵召再現業餘奇蹟？ 吳昇峰內心很掙扎

甲組成棒合作金庫王牌投手吳昇峰，2019年代表台灣出征12強表現優異，近日也遭中華隊總教練洪一中點名，有機會再度披上國家隊戰袍出戰5搶1，不過墨西哥當地疫情仍嚴峻，對於是否征戰，據《自由時報》報導，吳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。