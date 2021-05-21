日職／正妹鐵粉歌手生日願望 「想成為像王柏融那樣的人」

昨(20)日日本火腿客場挑戰樂天金鷲，旅日台將王柏融繼續擔綱先發4棒DH，以開轟外加勝利打點的表現獲選賽後MVP，而大王的日本鐵粉女歌手河野萬里奈，也在推特上向王柏融表達感謝。

火腿與樂天之戰，2上王柏融面對瀧中瞭太的曲球，一棒掃向右外野看台形成陽春全壘打，幫助火腿先馳得點，而樂天則在3下靠著田中貴也適時安打追平比分，兩隊打完前7局1比1僵持。

樂天8上推出福山博之登板後援，卻在2出局後連投2次保送面臨滿壘情況，接著王柏融上場，和福山博之磨了8球磨到關鍵保送，為火腿攻下超前分，也打破了福山博之本季無失分紀錄，隨後下棒打者渡邊諒再追加兩分打點安打添得保險分，最終火腿以4比1擊敗樂天，免於系列賽遭橫掃窘境。

至於相當關心王柏融動態的河野萬里奈，看到大王如此突出表現，在推特上寫下「還好有融融，讓我在這個年紀的最後一天過得非常奢侈，非常感謝你，大王。」、「我想跟大王一樣，成為一位讓人覺得『無論生病或是健康，能無怨無悔為她應援』的歌手。」