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日職／正妹鐵粉歌手生日願望 「想成為像王柏融那樣的人」
昨(20)日日本火腿客場挑戰樂天金鷲，旅日台將王柏融繼續擔綱先發4棒DH，以開轟外加勝利打點的表現獲選賽後MVP，而大王的日本鐵粉女歌手河野萬里奈，也在推特上向王柏融表達感謝。
火腿與樂天之戰，2上王柏融面對瀧中瞭太的曲球，一棒掃向右外野看台形成陽春全壘打，幫助火腿先馳得點，而樂天則在3下靠著田中貴也適時安打追平比分，兩隊打完前7局1比1僵持。
樂天8上推出福山博之登板後援，卻在2出局後連投2次保送面臨滿壘情況，接著王柏融上場，和福山博之磨了8球磨到關鍵保送，為火腿攻下超前分，也打破了福山博之本季無失分紀錄，隨後下棒打者渡邊諒再追加兩分打點安打添得保險分，最終火腿以4比1擊敗樂天，免於系列賽遭橫掃窘境。
至於相當關心王柏融動態的河野萬里奈，看到大王如此突出表現，在推特上寫下「還好有融融，讓我在這個年紀的最後一天過得非常奢侈，非常感謝你，大王。」、「我想跟大王一樣，成為一位讓人覺得『無論生病或是健康，能無怨無悔為她應援』的歌手。」
ロンロンのおかげでこの年齢最後の一日がたいへん華やかになりました。ありがとうございます大王。— 河野万里奈 kawano marina (@Marina148cm) May 20, 2021
大王のように「病める時も健やかなる時も応援してきてよかった」と心からおもってもらえる歌手にわたしもなります🇹🇼👑🦊#王加油bot #王柏融 https://t.co/CEf6VhYPS0
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