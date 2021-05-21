快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／正妹鐵粉歌手生日願望 「想成為像王柏融那樣的人」

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融選到關鍵保送振臂怒吼。 取自Twitter@tb25lad28
王柏融選到關鍵保送振臂怒吼。 取自Twitter@tb25lad28

昨(20)日日本火腿客場挑戰樂天金鷲，旅日台將王柏融繼續擔綱先發4棒DH，以開轟外加勝利打點的表現獲選賽後MVP，而大王的日本鐵粉女歌手河野萬里奈，也在推特上向王柏融表達感謝。

火腿與樂天之戰，2上王柏融面對瀧中瞭太的曲球，一棒掃向右外野看台形成陽春全壘打，幫助火腿先馳得點，而樂天則在3下靠著田中貴也適時安打追平比分，兩隊打完前7局1比1僵持。

樂天8上推出福山博之登板後援，卻在2出局後連投2次保送面臨滿壘情況，接著王柏融上場，和福山博之磨了8球磨到關鍵保送，為火腿攻下超前分，也打破了福山博之本季無失分紀錄，隨後下棒打者渡邊諒再追加兩分打點安打添得保險分，最終火腿以4比1擊敗樂天，免於系列賽遭橫掃窘境。

至於相當關心王柏融動態的河野萬里奈，看到大王如此突出表現，在推特上寫下「還好有融融，讓我在這個年紀的最後一天過得非常奢侈，非常感謝你，大王。」、「我想跟大王一樣，成為一位讓人覺得『無論生病或是健康，能無怨無悔為她應援』的歌手。」

相關新聞

日職／魂之咆吼迴盪 王柏融攻佔日本報紙版面

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融昨天開轟加上保送擠回致勝分，攻佔日本報紙版面，在「520」開轟對王柏融也別具意義，他特別透過...

日職／王柏融頂替中田翔扛四棒 日媒讚很有存在感

日本職棒20號由日本火腿鬥士對上東北樂天金鷲的比賽，台灣好手王柏融代替下二軍的中田翔，扛起火腿四棒的重任。而他在二局上敲出陽春全壘打，八局上再選進帶有一分打點的保送，替球隊取得超前分，成為火腿贏球的最大功臣。

5搶1／台灣若棄賽 前進東奧得看美國臉色

即將於6月中開打的東京奧運棒球5搶1資格賽，由於台灣新冠肺炎疫情升溫，世界棒壘球總會（WBSC）召開臨時執委會後，決定移至墨西哥舉行，但墨國疫情比台灣當地嚴峻，如澳洲、荷蘭都望而卻步，若5搶1未能如願

日職／才說會反省又外遇 羅德球星自覺死定了向周刊求饒

被爆出去年發生不倫戀的千葉羅德海洋球星清田育宏，日前才讓球團解禁並於二軍隨隊練習，不過日媒《friday》周刊再爆料，昨(21)日清田育宏和另外一位女性約會，目前已被羅德下令在家軟禁並等待球團調查。

5搶1／賽事移師墨西哥舉辦 WBSC發聲明感謝台灣

近日台灣疫情狀況越來越嚴重，國內各項運動賽事紛紛宣布停止賽程，WBSC(世界棒壘球總會)也在昨(20)日正式宣布，東奧棒球5搶1資格賽將從台中移師至墨西哥，WBSC除了感謝墨國願意承接賽事外，也向台灣

5搶1／接受徵召再現業餘奇蹟？ 吳昇峰內心很掙扎

甲組成棒合作金庫王牌投手吳昇峰，2019年代表台灣出征12強表現優異，近日也遭中華隊總教練洪一中點名，有機會再度披上國家隊戰袍出戰5搶1，不過墨西哥當地疫情仍嚴峻，對於是否征戰，據《自由時報》報導，吳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。