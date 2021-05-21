日職／承認前兩年打到沒自信 王柏融「精神強化」蛻變了

日職火腿隊台將王柏融昨天對樂天金鷲隊在8局滿壘時選到保送擠回超前分，過程中安定的眼神、得分後的振臂高呼，讓日本媒體更關注他的心態變化，「日刊體育」認為精神強化是王柏融今年蛻變的原因。

王柏融昨天先在2局上的首打席敲出先馳得點的全壘打，8局上更在2出局滿壘局面時，對決福山博之從2好0壞的劣勢下，纏鬥到滿球數後保送上壘，為球隊擠回超前分也是勝利打點，他也開心的振臂大吼一聲。

過去兩年，王柏融從中職轉戰日職的表現不如外界預期，他在接受訪問時也表示：「確實第1、2年，有點找不到自信。」

日刊體育表示，王柏融為了找回打擊實力，做了精神層面的改變，記得比賽中好的地方、忘掉不好的，王柏融說：「這不容易，但我想用最好的狀態去迎接下一場比賽。」

在中田翔缺席時，王柏融連續5場擔任第四棒，他也笑說：「有稍微習慣一點點。」不過重點還是，「每天保持正面情緒，不要想到負面的地方。」

昨天幫助球隊以4：1獲勝，中止4連敗，王柏融說：「就是抱持勇氣和眼前的敵人作戰，這樣而已。」