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日職／王柏融英雄訪問 火腿監督：他已融入日本棒球

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王柏融英雄訪問。 取自畫面
王柏融英雄訪問。 取自畫面

日本火腿隊今天對樂天隊3連戰最後一戰，靠王柏融2局上陽春砲、8局上關鍵保送各攻下1分打點，終場4：1獲勝，終於在3連戰扳回一城，王柏融賽後接受「英雄訪問」，成為此役最大焦點。

兩隊打完前7局1：1平手，火腿唯一得分就是王柏融本季第3轟；樂天第4任投手福山博之8局上登板，在兩出局二壘有人時，連投兩次保送形成滿壘，接著王柏融上場，和福山磨了8球磨到關鍵保送，為火腿攻下超前分，成為勝利打點。

他說：「心裡一定是很開心，能在滿壘時選到四壞球，幫助球隊得到超前分，當下想一直纏鬥，選到四壞保送。」

王柏融表示，每天保持一樣的訓練，把該做的進度慢慢完成，不要一天不好，明天又要變更什麼策略，就按照平常的策略走。

至於2局上從樂天先發投手瀧中瞭太的手中，逮到99公里曲球，拉上右外野看台，他說：「感覺相當好，設定到球種，進入好球帶就全力揮擊。」

王柏融強調，平常心面對比賽，不要因為第幾棒就要有不同策略，一定會有一點點壓力，儘量放鬆心情，保持心最重要。

火腿監督栗山英樹十分肯定王柏融的表現，形容「他已融入日本棒球」，現場媒體形容栗山說話時，露出放鬆的神情，終於可以安心了。

王柏融 日本火腿 樂天

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