日職／王柏融開轟還不夠 關鍵保送為火腿攻下致勝分

吳念庭、王柏融今天先後出現全壘打，寫下兩名旅日球員同日開轟的難得紀錄，日本火腿隊在宮城球場對樂天隊之戰，王柏融2局上轟出右外野陽春砲，8局上2出局滿壘時，等到保送也攻下勝利打點，成為火腿贏球大功臣，終場4：1獲勝。

火腿在3連戰前兩戰都輸，最近5連不勝（包括4敗），今天再戰樂天面臨極大壓力，王柏融擔任先發4棒指定打者，也是連續5戰扛起4棒重任，2局上首次打擊從樂天先發投手瀧中瞭太的手中，掃出右外野陽春砲，本季第3轟攻下全場第1分。

樂天3局下追平比數，兩隊打完前7局1：1僵持，樂天第4任投手福山博之8局上登板，在兩出局二壘有人時，連投兩次保送形成滿壘，接著王柏融上場，和福山磨了8球磨到關鍵保送，為火腿攻下超前分。

火腿仍是滿壘局面，下一棒渡邊諒追加兩分打點安打，比數變成4：1，樂天反撲無力，終場3分之差落敗，火腿終止對戰3連敗。

王柏融3打數1安打、被三振兩次，此役包辦兩分打點，3轟追平生涯單季最多全壘打紀錄，目前出賽14場打擊率3成10、打點8分，不過也吞下17次三振，近4戰就有9K。

王柏融賽後表示，8局上滿壘時想為球隊攻下超前分，耐心選到保送，2局上全壘打感覺也相當好，設定到球種，進入好球帶就全力揮擊。

他說，比賽一定會有壓力，用平常心面對，就是放鬆心情，保持平常心最重要。