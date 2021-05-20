快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／想用打擊挽回失誤 吳念庭開轟貢獻西武獲勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

西武隊今天在埼玉主場再戰軟銀隊，雙方進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭2局下砲轟軟銀先發投手石川柊太，攻下全場第1分，西武終場7：2獲勝，避免在主場3連戰遭橫掃。

吳念庭擔任先發7棒、二壘手，2局下首次打擊，面對去年太平洋聯盟勝投、勝率王石川柊太，把137公里外角偏高指叉球轟成中右外野陽春砲，本季第4轟出爐，再創生涯單季新高。

西武打完前4局靠吳念庭這一轟，以1：0領先，5局上遭追平，但5、6、7局下一共攻下6分，其中4分集中在7局，拉開比數定勝基。

吳念庭繼4月25日對樂天之戰開轟，中斷17場比賽未有全壘打後，再度出現長程砲，此役3打數1安打，在比賽後半段退場，本季出賽39場，打擊率2成56、全壘打4支、打點19分。

他在轟出全壘打後表示，昨天守備出現失誤，造成球隊失分，本來以為今天不會先發，沒想到還有機會，覺得很開心，想用打擊挽回昨天的失誤。

吳念庭一軍前4季未有全壘打，今年前3轟都在客場，他說：「這是第1次在主場開轟，非常高興。」

吳念庭 西武

延伸閱讀

日職／吳念庭也開砲 單季4轟再創生涯新高

日職／吳念庭貢獻神跑壘 摧毀令和怪物的生涯首勝

日職／王柏融挨球「吻」上壘 吳念庭連2場未敲安

日職／吳念庭洋聯打擊榜12 王柏融5支二壘打火腿第2

相關新聞

日職／魂之咆吼迴盪 王柏融攻佔日本報紙版面

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融昨天開轟加上保送擠回致勝分，攻佔日本報紙版面，在「520」開轟對王柏融也別具意義，他特別透過...

日職／吳念庭開轟陽春砲 本季第四支

日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭今天先發打第7棒，在2局下擊中指叉球，從軟銀先發投手石川柊太手中轟出陽春全壘打，為本季第4...

日職／王柏融頂替中田翔扛四棒 日媒讚很有存在感

日本職棒20號由日本火腿鬥士對上東北樂天金鷲的比賽，台灣好手王柏融代替下二軍的中田翔，扛起火腿四棒的重任。而他在二局上敲出陽春全壘打，八局上再選進帶有一分打點的保送，替球隊取得超前分，成為火腿贏球的最大功臣。

5搶1／台灣若棄賽 前進東奧得看美國臉色

即將於6月中開打的東京奧運棒球5搶1資格賽，由於台灣新冠肺炎疫情升溫，世界棒壘球總會（WBSC）召開臨時執委會後，決定移至墨西哥舉行，但墨國疫情比台灣當地嚴峻，如澳洲、荷蘭都望而卻步，若5搶1未能如願

三級棒球U系列才算中華隊 平鎮開第一槍拚U18

去年底中華棒協開會決議，參加LLB世界少棒聯盟以及小馬聯盟賽事的代表隊未來不再使用「Chinese Taipei中華台北」名稱出征，而是改由各縣市代表出賽，使得三級選拔賽只剩U系列(U12、U15、U

日職／才說會反省又外遇 羅德球星自覺死定了向周刊求饒

被爆出去年發生不倫戀的千葉羅德海洋球星清田育宏，日前才讓球團解禁並於二軍隨隊練習，不過日媒《friday》周刊再爆料，昨(21)日清田育宏和另外一位女性約會，目前已被羅德下令在家軟禁並等待球團調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。