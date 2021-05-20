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日職／想用打擊挽回失誤 吳念庭開轟貢獻西武獲勝
西武隊今天在埼玉主場再戰軟銀隊，雙方進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭2局下砲轟軟銀先發投手石川柊太，攻下全場第1分，西武終場7：2獲勝，避免在主場3連戰遭橫掃。
吳念庭擔任先發7棒、二壘手，2局下首次打擊，面對去年太平洋聯盟勝投、勝率王石川柊太，把137公里外角偏高指叉球轟成中右外野陽春砲，本季第4轟出爐，再創生涯單季新高。
西武打完前4局靠吳念庭這一轟，以1：0領先，5局上遭追平，但5、6、7局下一共攻下6分，其中4分集中在7局，拉開比數定勝基。
吳念庭繼4月25日對樂天之戰開轟，中斷17場比賽未有全壘打後，再度出現長程砲，此役3打數1安打，在比賽後半段退場，本季出賽39場，打擊率2成56、全壘打4支、打點19分。
他在轟出全壘打後表示，昨天守備出現失誤，造成球隊失分，本來以為今天不會先發，沒想到還有機會，覺得很開心，想用打擊挽回昨天的失誤。
吳念庭一軍前4季未有全壘打，今年前3轟都在客場，他說：「這是第1次在主場開轟，非常高興。」
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