快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5搶1／是否參賽 體育署：等墨西哥防疫計畫

中央社 / 台北20日電
5搶1是否參賽，體育署：等墨西哥防疫計畫。 聯合報系資料照片
5搶1是否參賽，體育署：等墨西哥防疫計畫。 聯合報系資料照片

體育署長張少熙今天表示，昨晚11時才收到由世界棒壘球總會來函，指出奧運棒球5搶1資格賽由墨西哥接辦。至於接下來中華隊是否參賽，得先等主辦國的防疫計畫出爐。

台灣近來疫情升溫，連續幾天確診人數都飆破百人，原訂在台舉辦的奧運棒球5搶1資格賽也改由墨西哥接手，張少熙今天在體育署例行記者會中表示，台灣的狀況獲得世界棒壘球總會（WBSC）諒解，至於是否派隊參賽，還是要以選手健康為第一優先。

體育署競技組組長藍坤田則表示，目前已請中華職棒聯盟先針對球團與球員參賽意願做了解，也要等墨西哥的防疫計畫出爐後，會先依據風險評估完再來做審慎評估。

藍坤田也說，近來疫情急遽升溫，因此對於疫苗的需求也增加，目前仍以第一線醫療人員優先施打，不過體育署也會全力協調，以奧運選手的需求為優先。

而中華奧運棒球培訓隊部分成員，已在5月初接種過第1劑AZ疫苗，藍坤田強調，已施打第1劑疫苗的運動員，第2劑仍依照先前排定的時程接種，至於還未接種的運動員，也會與中央流行疫情指揮中心協調，儘速安排運動員接種疫苗。

棒球 中華隊 中華職棒

延伸閱讀

台南防疫文宣「管到萬華去」 網抓包抄襲開酸：「抄」前部屬

防疫持久戰 華銀2500萬元補裝備

願助疫苗增產運送 歐盟不釋出專利

東奧愛爾達、東森、公視三台聯播 加入4K、VR服務

相關新聞

日職／魂之咆吼迴盪 王柏融攻佔日本報紙版面

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融昨天開轟加上保送擠回致勝分，攻佔日本報紙版面，在「520」開轟對王柏融也別具意義，他特別透過...

日職／吳念庭開轟陽春砲 本季第四支

日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭今天先發打第7棒，在2局下擊中指叉球，從軟銀先發投手石川柊太手中轟出陽春全壘打，為本季第4...

日職／王柏融頂替中田翔扛四棒 日媒讚很有存在感

日本職棒20號由日本火腿鬥士對上東北樂天金鷲的比賽，台灣好手王柏融代替下二軍的中田翔，扛起火腿四棒的重任。而他在二局上敲出陽春全壘打，八局上再選進帶有一分打點的保送，替球隊取得超前分，成為火腿贏球的最大功臣。

5搶1／台灣若棄賽 前進東奧得看美國臉色

即將於6月中開打的東京奧運棒球5搶1資格賽，由於台灣新冠肺炎疫情升溫，世界棒壘球總會（WBSC）召開臨時執委會後，決定移至墨西哥舉行，但墨國疫情比台灣當地嚴峻，如澳洲、荷蘭都望而卻步，若5搶1未能如願

三級棒球U系列才算中華隊 平鎮開第一槍拚U18

去年底中華棒協開會決議，參加LLB世界少棒聯盟以及小馬聯盟賽事的代表隊未來不再使用「Chinese Taipei中華台北」名稱出征，而是改由各縣市代表出賽，使得三級選拔賽只剩U系列(U12、U15、U

日職／才說會反省又外遇 羅德球星自覺死定了向周刊求饒

被爆出去年發生不倫戀的千葉羅德海洋球星清田育宏，日前才讓球團解禁並於二軍隨隊練習，不過日媒《friday》周刊再爆料，昨(21)日清田育宏和另外一位女性約會，目前已被羅德下令在家軟禁並等待球團調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。