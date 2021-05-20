5搶1／是否參賽 體育署：等墨西哥防疫計畫

體育署長張少熙今天表示，昨晚11時才收到由世界棒壘球總會來函，指出奧運棒球5搶1資格賽由墨西哥接辦。至於接下來中華隊是否參賽，得先等主辦國的防疫計畫出爐。

台灣近來疫情升溫，連續幾天確診人數都飆破百人，原訂在台舉辦的奧運棒球5搶1資格賽也改由墨西哥接手，張少熙今天在體育署例行記者會中表示，台灣的狀況獲得世界棒壘球總會（WBSC）諒解，至於是否派隊參賽，還是要以選手健康為第一優先。

體育署競技組組長藍坤田則表示，目前已請中華職棒聯盟先針對球團與球員參賽意願做了解，也要等墨西哥的防疫計畫出爐後，會先依據風險評估完再來做審慎評估。

藍坤田也說，近來疫情急遽升溫，因此對於疫苗的需求也增加，目前仍以第一線醫療人員優先施打，不過體育署也會全力協調，以奧運選手的需求為優先。

而中華奧運棒球培訓隊部分成員，已在5月初接種過第1劑AZ疫苗，藍坤田強調，已施打第1劑疫苗的運動員，第2劑仍依照先前排定的時程接種，至於還未接種的運動員，也會與中央流行疫情指揮中心協調，儘速安排運動員接種疫苗。