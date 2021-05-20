日職／王柏融本季第3轟出爐 追平個人單季最多轟紀錄

「大王」王柏融又開轟了！

日本火腿隊今天在宮城球場對決樂天隊，雙方進行3連戰最後一戰，旅日好手王柏融擔任先發4棒DH（指定打擊），2局上首次打擊就從樂天隊先發投手瀧中瞭太的手中，轟出右外野陽春砲，攻下全場第1分。

火腿首局三上三下，王柏融2局上是上場首名打者，瀧中對他連投兩顆曲球，第1球106公里外角偏高壞球，第2球99公里被他逮中，拉上右外野看台，本季第3轟出爐。

這是王柏融日職生涯3年第8支全壘打，也追平前年3轟紀錄，當時他打了88場比賽，今年只打14場就追平個人單季最多轟紀錄。

王柏融5月12日對歐力士隊之戰出現本季首轟，15日對軟銀隊出現第2轟，今天再轟樂天，是近7戰第3轟紀錄。