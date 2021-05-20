日職／「恐怖大王」王柏融扛4棒 對樂天首打席陽春砲

【賽況報導】

●二局上，兩隊0:0，王柏融第一個上場打擊，擊出陽春全壘打，火腿1:0領先。王柏融個人本季第三支全壘打，打擊率升至3成25。

●四局上，樂天在三局下追平比數1:1，王柏融在一出局上場，遭到三振。

●六局上，王柏融在一出局二在壘下，遭到三振出局。兩隊維持1:1，王柏融打擊率3成10。

●八局上，兩隊1:1王柏融在滿壘時，選到四壞球保送，助球隊攻下領先分，並有一分打點。隨後一棒渡邊諒安打，有兩分打點，火腿取得4:1領先。

【賽前報導】

日本火腿隊今天繼續在宮城球場出賽，對樂天隊進行3連戰最後一戰，旅日好手王柏融再打先發4棒DH（指定打擊），也是連續5場比賽擔任4棒打者，將對決樂天26歲右投瀧中瞭太，希望幫助火腿贏球、3連戰免遭清盤。

火腿近況不理想，從14日對軟銀隊之戰起5連不勝（1和4敗），打完開季前40戰只有13勝5和22敗，在太平洋聯盟排名墊底，落後榜首樂天7.5場勝差。

王柏融對樂天前兩戰7打數1安打，另有1次保送，吞下5次三振，不過昨天唯一安打攻下兩分打點，幫助火腿追成2：3，打破樂天先發投手則本昂大未失分局面，火腿最後還是1分之差輸球，3連戰吞下兩敗。

王柏融目前出賽13場，合計39個打數揮出12支安打，包括兩支全壘打、6支二壘打，打擊率3成08、長打率6成15都夠水準，得點圈打擊率2成86，這13戰吞下15次三振。

西武、軟銀隊3連戰第3戰，吳念庭擔任先發7棒、二壘手，目前出賽38場，打擊率2成54（洋聯名列18）、全壘打3支、打點18分。