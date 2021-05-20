5搶1／中華隊直接棄賽？聯盟：不排除任何可能性

日本職棒20號由日本火腿鬥士對上東北樂天金鷲的比賽，台灣好手王柏融代替下二軍的中田翔，扛起火腿四棒的重任。而他在二局上敲出陽春全壘打，八局上再選進帶有一分打點的保送，替球隊取得超前分，成為火腿贏球的最大功臣。

2021-05-21 11:01