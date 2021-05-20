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5搶1／中華隊直接棄賽？聯盟：不排除任何可能性
5搶1奧運資格賽確定從台灣改成墨西哥舉辦，中華職棒今天針對此事發表聲明，強調未來發展「不排除任何可能性」，言下之意，棄賽也是選項之一。
中職聲明全文如下：
「聯盟已經收到WBSC正式通知最終資格賽地點將改到墨西哥，對於參賽與否，目前正與各球團討論研議中，不排除任何可能性。
在國內外疫情嚴峻當下，聯盟必須考量教練、選手以及工作人員的安全與健康，將會尊重球團、球員的意願，所有可能性都不排除。
蔡其昌會長也已指示一切以球員健康安全為第一考量，因此目前與球團都還在審慎評估與討論中。」
5搶1賽事移師墨西哥，這項重大變化再次考驗中華隊組訓、參賽，前進奧運之路增添不少變數，一切就等中職高層和各隊，在疫情衝擊下對重組國家隊有何想法。
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