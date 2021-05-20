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5搶1／中華隊直接棄賽？聯盟：不排除任何可能性

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
中華職棒聯盟考量是否參加奧運棒球資格賽5搶1。 報系資料照
中華職棒聯盟考量是否參加奧運棒球資格賽5搶1。 報系資料照

5搶1奧運資格賽確定從台灣改成墨西哥舉辦，中華職棒今天針對此事發表聲明，強調未來發展「不排除任何可能性」，言下之意，棄賽也是選項之一。

中職聲明全文如下：

「聯盟已經收到WBSC正式通知最終資格賽地點將改到墨西哥，對於參賽與否，目前正與各球團討論研議中，不排除任何可能性。

在國內外疫情嚴峻當下，聯盟必須考量教練、選手以及工作人員的安全與健康，將會尊重球團、球員的意願，所有可能性都不排除。

蔡其昌會長也已指示一切以球員健康安全為第一考量，因此目前與球團都還在審慎評估與討論中。」

5搶1賽事移師墨西哥，這項重大變化再次考驗中華隊組訓、參賽，前進奧運之路增添不少變數，一切就等中職高層和各隊，在疫情衝擊下對重組國家隊有何想法。

中職 中華隊 中華職棒

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