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5搶1／史上組軍最大考驗 中華隊棄賽是最後手段

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
5搶1改在疫情更嚴峻的墨西哥舉行，中華隊不但失去主場優勢，因疫情衍生出來的問題更是複雜，參賽困難度大大提高。 聯合報系資料照
5搶1改在疫情更嚴峻的墨西哥舉行，中華隊不但失去主場優勢，因疫情衍生出來的問題更是複雜，參賽困難度大大提高。 聯合報系資料照

國內這波疫情來得又快又急，中職無法承辦5搶1奧運資格賽，確定轉往近13000公里外、疫情更嚴峻的墨西哥舉行，中華隊不但失去主場優勢，因疫情衍生出來的問題更是複雜，參賽困難度大大提高。

東京奧運預定7月23日開幕，儘管日本民眾反彈聲浪不小，國際奧會、日本政府目前按照既定計畫，沒有放棄的念頭，奧運棒球賽已有日本、以色列、南韓、墨西哥晉級，剩下兩席一直無法決定， 就是因為疫情延遲。

中職目前一、二軍賽事都已停頓，各隊球員閉門練球，何時可以恢復比賽，短期內沒有答案。

中職官方負責5搶1組、訓、賽，擬定中職球員成為國家隊主體的方向，現在面臨如何重新組軍的困擾，由於未來疫情難料，球團為了保護視為資產的球員，還有球員本身參賽意願是否生變，相信很多人的態度應和以往不同，這些都是重整中華隊挑戰奧運的新難題。

目前在中華隊大名單內的球員，還未完全接種疫苗，5搶1移師墨西哥開打後，接下來這段期間打疫苗、訓練備戰、確定正選名單、出國前準備、在墨國自律、返國隔離等過程，每道關卡都不能馬虎，從現實面看來，這確實是歷年中華隊組軍碰到的最大考驗。

世界棒壘球總會（WBSC）已通知5搶1參賽球隊，可自行決定是否參賽，中職針對比賽地點移至墨西哥，下午將做出回應，中華隊總教練洪一中坦言，存在很多不確定因素，確實有些傷腦筋。

中華隊最近一次參加奧運棒球賽是2008年北京奧運，當時在洪一中領軍下排名第5，這次5搶1如果被迫放棄參賽，最快2028年洛杉磯奧運才有機會再拚。

中華隊 中職 棒球

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