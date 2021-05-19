中職／日職群聚感染教訓 無配套不如延長停賽

2020年時台灣防疫領先全球，中華職棒是全世界率先開打的職業棒球聯盟。時隔一年後，原本看似趨緩的COVID-19疫情，到了5月份台灣本土案例突然遍地開花，逼得聯盟不得不在12日宣佈閉門比賽，15日公告兩場天母的賽事延後，17日更是將一整週的比賽延賽。後續的賽程如何進行，目前還無定論，將在本週空檔再行研議。

目前各國職棒都正常進行，不過美國職棒洋基出現多人感染，鄰近的日本職棒也陸續有狀況發生，包含讀賣巨人、阪神虎、日本火腿及廣島鯉魚，都傳出有球員確診，甚至是群聚感染的消息。其中更是有丸佳浩、中島宏之及菊池涼介等知名球星。只是日本職棒現在的處置方法是有球員確診當日，該隊比賽延賽，中職成為今年第一個完全停賽的職業棒球聯盟。

不過現在聯盟僅暫定以一個禮拜的時間進行規劃，短期而言，僅能調整比賽球場，其餘似乎也不太能有什麼作為。疫情升為三級警戒的只有雙北，因此現在只針對位於新北市的新莊棒球場，及位於台北市的天母棒球場賽事調整，鄰近的桃園棒球場則尚未確定。至於原本就在中、南部球場進行的二軍賽事，則以閉門方式正常進行比賽。整體而言，現階段應該只有考慮離開疫情較嚴重的北部，由其他地區重新恢復賽季。

看起來中職對於COVID-19疫情已有所因應，而且去年的防疫措失領先全球，不過似乎目前做的仍未到位。首先因為只確定暫停一週賽事，因此球員並不能停止練習，仍必須維持每日的熱身。尤其身處最危險的雙北球隊，正是戰績落後的富邦悍將及味全龍，他們得利用延賽的時候加緊腳步練兵。雖然配置做了些調整，但畢竟在球場時，無法像一般上班族全程配戴口罩，依然是群聚的高風險地區。

棒球是團隊合作的比賽，球員已習慣聚在一起打氣或檢討，在現階段來說就是很危險的動作。 聯合報系資料照片

另一方面，聯盟目前規劃把賽事移往南部，並不是如同去年NBA在奧蘭多迪士尼所建立的泡泡園區。泡泡園區是有建立完整制度，確認沒有染疫的球員，統一集中於園區內進行比賽，包含飲食、活動都被限制，而且不可以自由離開。也有人討論，中職是否有建立泡泡園區的可能，姑且不論台灣似乎沒有合適的場地，單就所剩的球季太長來討論，要被限制將近半年的時間，恐怕就不會有球團及球員願意配合。

若只是將球場移往南部，每一次球員休兵日，球員外出或返家，都可能與確診足跡重疊。他們收假回到球隊後，又是處身於每日超過30人的團體活動。可別忘了日本職棒頻傳的群聚案例，這樣風險實在太大。而且進行比賽時，非常容易傳染病菌，雖然相較於籃球賽中，球員間激烈的汗水互碰情況較少，棒球場上僅有壘間衝撞及場外擊掌的少許身體接觸。不過最怕的是有時投手會舔手掌或是吹氣，那都可能造成手上沾有病毒，那「球」就容易成為媒介，快速傳到其他球員身上。

有些投手習慣將手上的止滑粉吹掉，但若本身是帶原者，又去摸到球，一個小動作都可能造成大問題。 聯合報系資料照片

或許與其他國家相比，台灣仍不是最糟的情況，但防疫不容有些許漏洞。目前所受限的活動或場所，大部份都是以5月28日或6月8日為限，中職則預定5月25日恢復比賽，停賽不停練的情況，不會對防疫有太多幫助。聯盟可考慮的是先拉長停賽期，讓球團及球員在這高風險的時間內，不要有團體群聚的機會。另外就是有更多時間觀察疫情的發展，適時擬定更佳且更長遠的規劃，不要做滾動式的改變，讓球團、球員無所適從。必要時可以縮短賽季，讓整體規劃更有彈性，避免因為怕賽事大塞車而綁手綁腳。

若只是為了完成比賽，或是考量五搶一資格賽，讓每場兩隊約60位教練及球員、數十位工作人員、記者及啦啦隊，暴露在危險之中，實在不妥。日職已有許多球員在染疫後衍生群聚感染的案例，聯盟若沒有好的配套措施，不如延長停賽時間。在疫情最尖峰的時刻，兼顧球員調整、健康及安全，會比立即恢復賽事更加重要。