快訊

南投驚傳殺妻箱屍案 狠夫跑到萬華躲藏數天投案

疫情拉警報 中華郵政晚間再傳員工確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／堅持用中文回答原因好暖 宋家豪想給台灣正能量

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
宋家豪。 擷圖自畫面
宋家豪。 擷圖自畫面

樂天金鷲日本火腿隊之戰，今天第8局上演「台灣對決」，宋家豪面對王柏融投出三振，中繼1局連飆3K鎖住2：2局面，隊友在下半局攻下超前分，樂天終場以3：2贏球，也讓宋家豪取得本季首勝，賽後站上英雄訪問台，還特地以中文發表感言，希望帶給台灣正能量。

樂天先發投手岸孝之投完6局共用107球，失2分退場，由牛棚接手，宋家豪為第2任登板後援投手、負責第8局，連賞火腿打者3K，苦主依序是渡邊諒、近藤健介、王柏融。

樂天的致勝英雄由淺村榮斗扮演，他在8局下敲出陽春砲，也讓宋家豪順勢取的勝投資格，這是他的本季第1勝、日職一軍生涯第10勝。

宋家豪與淺村榮斗一投一打站上英雄訪問台，他先以日文向現場球迷表示，「不好意思，我要用中文回答。」隨後說出令台灣球迷暖心的話語，他表示，「因為我知道台灣的球迷，都很關注在日本打球的台灣人，那我希望用我的表現，能給台灣有一個很大的正面能量。」

宋家豪也以日文向球迷表示感謝，「謝謝你們，明天還要再幫我們加油。」

宋家豪 樂天金鷲 日本火腿

延伸閱讀

日職／王柏融扛4棒吞3K 宋家豪霸氣連飆3K拿到勝投

日職／連3場扛起4棒 王柏融先發出戰岸孝之

日職／熟悉的大王最對味 王柏融開轟影片衝41萬點閱

日職／宋家豪解決西武奪第8中繼 吳念庭兩打數掛零

相關新聞

日職／堅持用中文回答原因好暖 宋家豪想給台灣正能量

樂天金鷲與日本火腿隊之戰，今天第8局上演「台灣對決」，宋家豪面對王柏融投出三振，中繼1局連飆3K鎖住2：2局面，隊友在下...

日職／王柏融扛4棒吞3K 宋家豪霸氣連飆3K拿到勝投

旅日台將王柏融連續第3場扛起火腿隊第4棒，但近況降溫，今天面對樂天金鷲隊，4打數沒有安打、3次三振，包括與宋家豪的「台灣...

日職／連3場扛起4棒 王柏融先發出戰岸孝之

火腿今天在客場與樂天金鷲隊展開3連戰，台將王柏融續扛4棒，已是連續第3場扛此重任，將面對樂天先發投手岸孝之。

5搶1／台灣還辦不辦得成？WBSC已在討論、近日有結論

台灣疫情急速升溫，想讓東京奧運5搶1最終資格賽在台灣登場，希望恐怕越來越渺茫，繼昨天中職會長蔡其昌吐露舉辦難度高後，棒協...

日職／阪神投打新洋將開箱 韓職經驗又要失敗？

台日韓3國職棒近年來的外籍洋將交流逐漸頻繁，中職這兩三季就有幾名洋將曾有韓職經驗，今年代表性的兩名洋投布里翰（Jake Brigham）及索沙（Henry Sosa），雖然一個已回鍋韓職，一個因傷也返

中職／陳琥二軍中繼5局拿勝投 宋晟睿開轟

中職二軍例行賽中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，兄弟隊投手陳琥中繼5局失2分責失分、拿下勝投，兄弟潛力新秀宋晟睿開轟，率隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。