日職／堅持用中文回答原因好暖 宋家豪想給台灣正能量

樂天金鷲與日本火腿隊之戰，今天第8局上演「台灣對決」，宋家豪面對王柏融投出三振，中繼1局連飆3K鎖住2：2局面，隊友在下半局攻下超前分，樂天終場以3：2贏球，也讓宋家豪取得本季首勝，賽後站上英雄訪問台，還特地以中文發表感言，希望帶給台灣正能量。

樂天先發投手岸孝之投完6局共用107球，失2分退場，由牛棚接手，宋家豪為第2任登板後援投手、負責第8局，連賞火腿打者3K，苦主依序是渡邊諒、近藤健介、王柏融。

樂天的致勝英雄由淺村榮斗扮演，他在8局下敲出陽春砲，也讓宋家豪順勢取的勝投資格，這是他的本季第1勝、日職一軍生涯第10勝。

宋家豪與淺村榮斗一投一打站上英雄訪問台，他先以日文向現場球迷表示，「不好意思，我要用中文回答。」隨後說出令台灣球迷暖心的話語，他表示，「因為我知道台灣的球迷，都很關注在日本打球的台灣人，那我希望用我的表現，能給台灣有一個很大的正面能量。」

宋家豪也以日文向球迷表示感謝，「謝謝你們，明天還要再幫我們加油。」