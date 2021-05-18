聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／王柏融扛4棒吞3K 宋家豪霸氣連飆3K拿到勝投
旅日台將王柏融連續第3場扛起火腿隊第4棒，但近況降溫，今天面對樂天金鷲隊，4打數沒有安打、3次三振，包括與宋家豪的「台灣內戰」以吞K收場，宋家豪中繼1局連飆3K，隊友在下半局就超前比分，樂天終場以3：2贏球，宋家豪取得本季首勝、日職一軍生涯第10勝。
火腿今天在客場與樂天金鷲隊展開3連戰，兩隊先發投手由金子弌大與岸孝之擔綱，王柏融此役面對岸孝之的3打席都吃癟。
王柏融第1局鎖定第1球曲球出棒，打成中外野飛球遭到接殺，第2打席面對曲球揮空吞下三振，第3打席在球數1好1壞後，面對直球連揮了兩個空棒。
岸孝之投完6局共用107球，失2分退場，兩隊處於2：2平手，由牛棚接手，宋家豪為第2任登板後援投手、負責第8局，連賞火腿打者3K，苦主依序是渡邊諒、近藤健介、王柏融。
在宋家豪的霸氣演出之後，淺村榮斗8局下敲出超前陽春砲，樂天取得3：2領先，宋家豪也因此取得勝投資格。
加上此役4支0，王柏融本季共在一軍出賽12場，打擊率下修3成06，扛第4棒的3戰打擊率只有0.083，合計12打數敲出1安打為全壘打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言