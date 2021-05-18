中職／陳琥二軍中繼5局拿勝投 宋晟睿開轟
中職二軍例行賽中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，兄弟隊投手陳琥中繼5局失2分責失分、拿下勝投，兄弟潛力新秀宋晟睿開轟，率隊以5比2拿勝。
中華職棒二軍例行賽中信兄弟隊今天在嘉義市立棒球場與富邦悍將隊交手，兄弟隊派出去年肩膀開刀的投手楊志龍先發，這也是楊志龍術後二軍第3場出賽。
楊志龍今天總計投2.1局被敲2支安打，投出偏多4次保送，也有3次三振、無失分，最快球速144公里。
兄弟隊3局1人出局啟動牛棚，李吳永勤中繼0.2局無失分，陳琥4局接手，中繼5局被敲4支安打，投出2次四壞保送、2次三振，失掉2分責失分，最快球速146公里，球隊拿勝、陳琥拿下本季二軍第2勝。
兄弟今天2局靠著林吳晉瑋安打先馳得點，3局岳政華安打開啟攻勢，再靠著短打推進、曾頌恩二壘打送回團隊第2分。
悍將4局追回1分，兄弟潛力新秀宋晟睿5局開轟，陽春砲替球隊多添保險分，也是個人本季二軍第3轟。
兄弟7局上再起攻勢，靠著保送、接連安打拿下2分，悍將8局下靠著張正偉安打再添1分，但攻勢沒有延續、悍將吞下敗仗。
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