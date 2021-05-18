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中職／胡智為二軍先發5局無責失 最快球速149公里

中央社 / 台北18日電
胡智為。 資料照(擷圖自味全龍官網)
胡智為。 資料照(擷圖自味全龍官網)

中職二軍例行賽味全龍隊今天由胡智為先發，總計投5局無責失分、最快球速149公里，兩隊終場以3比3握手言和，胡智為無關勝敗。

中華職棒二軍例行賽味全龍隊今天在斗六棒球場與樂天桃猿隊交手，味全龍隊派出具旅美資歷的自行培訓球員胡智為先發。

胡智為前3局被敲出2支安打、無失分，4局上先被詹智堯敲出二壘打，接著隊友守備失誤讓詹智堯跑回分數，但及時回穩、沒有多掉分數。

胡智為今天總計用70球投5局，僅被敲出3支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉1分非責失分，最快球速149公里、無關勝敗，目前二軍出賽防禦率0.70。

味全龍隊4局下靠著接連安打、滾地球跑回追平分，桃猿隊6局靠著林政華安打開啟攻勢，馬傑森適時二壘打送回球隊超前分，林澤彬補上二壘打，幫助球隊取得3比1領先。

味全龍隊8局追分，靠著接連保送、內野安打、失誤先跑回1分，洪瑋漢高飛犧牲打送回球隊追平分，兩隊比賽後半段都沒能再拿下分數，終場握手言和。

胡智為 味全龍

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