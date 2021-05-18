聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／胡智為二軍先發5局無責失 最快球速149公里
中職二軍例行賽味全龍隊今天由胡智為先發，總計投5局無責失分、最快球速149公里，兩隊終場以3比3握手言和，胡智為無關勝敗。
中華職棒二軍例行賽味全龍隊今天在斗六棒球場與樂天桃猿隊交手，味全龍隊派出具旅美資歷的自行培訓球員胡智為先發。
胡智為前3局被敲出2支安打、無失分，4局上先被詹智堯敲出二壘打，接著隊友守備失誤讓詹智堯跑回分數，但及時回穩、沒有多掉分數。
胡智為今天總計用70球投5局，僅被敲出3支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉1分非責失分，最快球速149公里、無關勝敗，目前二軍出賽防禦率0.70。
味全龍隊4局下靠著接連安打、滾地球跑回追平分，桃猿隊6局靠著林政華安打開啟攻勢，馬傑森適時二壘打送回球隊超前分，林澤彬補上二壘打，幫助球隊取得3比1領先。
味全龍隊8局追分，靠著接連保送、內野安打、失誤先跑回1分，洪瑋漢高飛犧牲打送回球隊追平分，兩隊比賽後半段都沒能再拿下分數，終場握手言和。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言