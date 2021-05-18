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日職／連3場扛起4棒 王柏融先發出戰岸孝之
火腿今天在客場與樂天金鷲隊展開3連戰，台將王柏融續扛4棒，已是連續第3場扛此重任，將面對樂天先發投手岸孝之。
火腿本周分別與樂天、西武獅隊進行3連戰，兩隊陣中分別有宋家豪、吳念庭，都有機會上演台將同場出賽的畫面。
王柏融本季共在一軍出賽11場，累積敲出11支安打、打擊率3成44，包括2支全壘打、6支二壘打，尋求將火燙的打擊表現延續到本周。
王柏融上周兩場擔任第4棒出賽，合計8打數敲出1安打為全壘打，今天續扛第4棒、指定打擊，對戰曾拿下2018年太平洋聯盟防禦率王的岸孝之，本季則是取得2勝3敗、防禦率4.24的岸孝之。
火腿則是推出勝場尚未開張的金子弌大，前一場先發對歐力士隊，先發只投3.1局、失6分吞敗。
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