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全國青少棒賽／陳宸杰開轟 台東擊退高雄晉4強

中央社 / 台北18日電
110年全國青少棒錦標賽18日敗部冠軍戰台東縣隊陳宸杰（圖）投打有表現，中繼3局拿勝投、5局敲出2分砲，率隊以7比3擊敗高雄市、晉級4強。（台東縣隊提供）
110年全國青少棒錦標賽18日敗部冠軍戰台東縣隊陳宸杰（圖）投打有表現，中繼3局拿勝投、5局敲出2分砲，率隊以7比3擊敗高雄市、晉級4強。（台東縣隊提供）

全國青少棒賽敗部冠軍戰台東縣隊陳宸杰投打有表現，中繼3局拿勝投、5局敲出2分砲，率隊以7比3擊敗高雄市、晉級4強；新竹縣靠徐威揚超前比分安打，以3比2擊敗台中市晉級4強。

110年全國青少棒錦標賽今天在嘉義稻江棒球場舉行，敗部冠軍戰台東縣隊與高雄市隊交手，台東縣首局靠著邱彥祖高飛犧牲打先馳得點，高雄市5局靠著余松霖二壘打送回追平分。

台東縣隊5局下再起攻勢，靠著安打、野手選擇、黃義傑安打送回球隊超前分，再靠著對手失誤跑回分數，陳宸杰開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距。

台東縣隊6局靠著安打、滾地球、觸身球保送、盜壘跑回分數，王聖恩三壘打送回團隊第7分；高雄市7局追回2分，但攻勢沒有延續、台東縣拿下勝利。

陳宸杰今天4局登板中繼，總計投3局被敲5支安打，投出3次三振、1次暴投，失掉3分責失分，球隊拿勝、陳宸杰為勝投；台東縣隊拿勝、晉級4強，明天將與新北市隊爭冠軍戰門票。

新竹縣隊今天敗部冠軍戰與台中市隊交手，4局上打完新竹縣1比2落後，4局下新竹縣隊有攻勢，靠著陳恩祈安打送回追平分，徐威揚二壘打送回球隊致勝分。

新竹縣隊先發投手范茗舜投6.2局被敲7支安打，失掉2分（1分責失分），率隊拿勝；新竹縣隊明天4強將與台北市隊交手，冠軍預計20日出爐。

青少棒錦標賽

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