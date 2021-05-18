5搶1／台灣還辦不辦得成？WBSC已在討論、近日有結論

台灣疫情急速升溫，想讓東京奧運5搶1最終資格賽在台灣登場，希望恐怕越來越渺茫，繼昨天中職會長蔡其昌吐露舉辦難度高後，棒協秘書長林宗成也表示，5搶1在台灣開打難度很高，已把台灣的狀況向世界棒壘球總會（WBSC）報告，最快這兩天會有結論。

5搶1預計6月16日在台中登場，原本台灣疫情穩定、舉辦形勢樂觀，賽程公布、售票記者會原訂13日就要舉辦，但因疫情緊急喊卡，如今眼看每日本土確診病例都破百例，雙北疫情警戒三級、多縣市也為準三級，加上19日起實施邊境管制，外隊來台成為極大考驗。

林宗成表示，台灣的疫情狀況嚴重，且禁止外籍人士入境，已把台灣的疫情狀況向WBSC報告，WBSC已在討論中，最快這兩天會決定要不要移地開打，若由台灣續辦，也要再和中央政府確認。

目前5搶1參賽球隊包括中華隊、澳洲、荷蘭，另外兩席則需等待5月31日到6月5日在美國佛州開打的美洲區資格賽結果，第1名直接取得奧運門票，第2、3名則取得5搶1參賽資格。