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日職／熟悉的大王最對味 王柏融開轟影片衝41萬點閱

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融本季首轟影片在ELEVEN體育家族官方YouTube頻道觀看次數上衝到41萬。 截圖自王柏融官方粉絲團
王柏融本季首轟影片在ELEVEN體育家族官方YouTube頻道觀看次數上衝到41萬。 截圖自王柏融官方粉絲團

旅日台將王柏融上周三敲出本季首轟，棒打去年太平洋聯盟三振王山本由伸，開轟影片在ELEVEN體育家族官方YouTube頻道觀看次數上衝到41萬，上周六再對軟銀洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）敲出第2轟，讓許多關心王柏融的球迷紛紛表示，「熟悉的大王回來了」!

火腿隊今天先作客東北樂天金鷲隊，展開3連戰，周五再踢館西武獅隊，王柏融將有機會先後碰上宋家豪跟吳念庭，精彩的「台灣內戰」令人期待。

本周ELEVEN體育家族每天有兩場日職轉播，火腿的5場客場賽事於ELEVEN體育二台，線上也可以訂閱ELEVEN體育家族官方APP完整收看。

旅日台將表現亮眼，在新冠疫情嚴峻的狀況下帶來正向能量，為了提倡防疫，以及宣導大家不要亂走動，宅在家看球賽最安全兼顧救台灣，ELEVEN體育家族今天也會在日職賽前於官方粉絲團發起安裝「臺灣社交距離APP」贈送ELEVEN體育家族APP免一個月觀看免費序號的活動，限量一百個名額。

此外，5月限定活動還有透過ELEVEN官方粉專指定連結申辦樂天信用卡，首刷不限金額也可得到一個月免費觀看序號，詳細活動的辦法請參考ELEVEN體育家族官方社群平台。

王柏融 樂天金鷲 火腿

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